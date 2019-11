Taylor Mega senza mutande e giochi con la panna/ Al lancio calendario For Men lei…

Taylor Mega protagonista di un siparietto decisamente osé quest’oggi all’evento di presentazione del calendario 2020 di “For Men Magazine” (alla presenza anche di Urbano Cairo) per il quale la procace 26enne ha posato a titolo gratuito, devolvendo il suo compenso peraltro a una associazione che da tempo si occupa delle donne vittime della violenza di genere. Infatti all’evento promosso proprio da Cairo Editore si vede in uno scatto l’imprenditore e patron del Torino Calcio osservare divertito la bionda influencer, fasciata in una mise rossa e che lasciava ben poco all’immaginazione, mentre leccava prima la panna montata di un dolce e poi spalmandola sul naso di Andrea Biavardi, direttore del magazine “For Men” col quale uscirà il maxi-calendario coi dodici scatti che vedono protagonista la showgirl originaria di Udine. Tra l’altro proprio Urbano Cairo e la stessa Taylor Mega alla fine della scorsa estate erano finiti al centro delle cronache dato che sul profilo Instagram del primo era apparsa e poi subito rimossa una foto in compagnia dell’influencer, circostanza rilevata da Dagospia e che aveva portato qualcuno a ironizzare.

TAYLOR MEGA, SENZA MUTANDE E GIOCHI CON LA PANNA

“Taylor Mega rappresenta i nuovi stili di vita e di linguaggio in Italia” ha spiegato Andrea Biavardi all’evento di presentazione del calendario 2020 di “For Men”, ricordando che la nota influencer (presentatasi all’evento di gala con tanto di abito rosso con spacco vertiginoso) vanta oltre due milioni di follower e rimarcando il fatto che il suo intero cachet è stato devoluto in beneficenza. “Il calendario è solo un gioco” gli ha fatto eco Urbano Cairo, cercando comunque di non focalizzarsi solo sulla presenza della Mega e ricordando che il successo di una delle sue pubblicazioni di punta non è legata solo alle procaci forme delle modelle e showgirl sovente ospitate sulle proprie pagine e nei tredici scatti dell’oramai immancabile calendario ma anche “dai contenuti editoriali proposti ogni mese”. Dal canto suo la Mega è invece tornata sul siparietto postando sul proprio profilo Instagam una foto col suo dito in bocca e provocando anche i propri follower: “Se non ti lecchi le dita…” invitando nei commenti a completare la maliziosa caption.





