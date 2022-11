Taylor Mega torna come concorrente al Grande Fratello Vip?/ Colpo di scena…

Taylor Mega pronta a varcare la porta rossa del GF Vip?

Taylor Mega potrebbe diventare presto una concorrente del Grande Fratello Vip. L’influencer ha avuto dei flirt sia con Sofia Giaele De Donà che con Alberto De Pisis. Secondo l’indiscrezione del Settimanale Chi, la Mega sarebbe pronta a varcare la porta rossa già nelle prime settimane di gennaio 2023. L’influencer potrebbe rivoluzionare gli equilibri nella casa di Cinecittà e mettere un po’ di pepe. L’ingresso lampo di Taylor Mega nella casa non aveva lasciato indifferenti gli inquilini della casa. Il primo che aveva chiesto di farla entrare nel reality era stato Edoardo Tavassi che in passato aveva detto più volte che lei rappresentava il suo ideale di donna. Nei giorni successivi, anche Antonino Spinalbese aveva fatto una richiesta esplicita chiedendo alla produzione di far diventare Mega concorrente del reality: “Quand’è che arriva più o meno? Lunedì? Martedì? Sicuramente mi divertirei a stuzzicarla, questo è ovvio, è più che scontato”, ha svelato in confessionale.

Taylor Mega e Sofia Giaele De Donà, weekend hot in barca/ Gli scatti confermano…

L’ex di Belen Rodriguez ha lasciato intendere che se entrasse nella casa del Grande Fratello Vip potrebbe avere un altro flirt con Taylor Mega. Dopo Sofia Giaele De Donà e Oriana Marzoli, Antonino potrebbe dunque puntare ad altro. Chi sarebbe felice per il suo ingresso è Alberto De Pisis con cui Taylor Mega ha avuto una relazione in passato. All’idea che Taylor potesse entrare per una settimana, Alberto aveva detto: “Se Taylor entra nella casa non mi trattengo più”.

Antonino Spinalbese dimentica Oriana: "Quando entra Taylor Mega al GF Vip?"/ "Mi divertirei a stuzzicarla…"

Perché è finita tra Taylor Mega e Alberto De Pisis?

Taylor Mega e Alberto De Pisis sono stati insieme. La ragazza era intervenuta nel corso del programma radiofonico Turchesando e si era lasciata andare a delle confessioni scottanti sul concorrente: “Alberto è sempre stato gay, non ha mai guardato una donna con interesse”, spiega Taylor Mega. “Poi qualche anno fa eravamo a Cortina, ci siamo guardati ed è scattato qualcosa”. In quel momento, Taylor ha compreso di essere attratta da lui: “Eravamo migliori amici, quindi è stato imbarazzante, non sapevo come dirglielo. Gli ho preso la mano e l’ho messa in un punto specifico, senza mezzi termini. Lui si è emozionato”.

Taylor Mega hot su Giaele De Donà al GF Vip/ "Flirt? Lei girava nuda in camera ed è capitato qualcosa…"

La loro storia è durata pochi mesi e sarebbe finita per colpa di Taylor Mega che però non ha mai chiarito i dettagli: “È nata una bella storia, durata circa due mesi. Poi è finita perché sono una ragazza un po’ particolare… ma sono ancora gelosa quando lo vedo con altre donne”. Taylor Mega ha avuto però anche un flirt con Sofia Giaele De Donà. La ragazza ha confidato: “L’ho conosciuta in Sicilia, insieme al marito. Lo scorso anno poi ci siamo fatte da sole una vacanza a Capri e lì è scattata l’attrazione. Di lei mi ha colpito la sua forte personalità. Allora era già sposata, ma non si può parlare di tradimento considerando che lei e Brad sono una coppia aperta”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA