Techetechetè/ Mia Martini, Zero e Nicola Di Bari al “Jukebox ritmo amore e fantasia”

Canzoni, musica e ricordi a Techetechetè: il programma più amato della stagione estiva di Rai 1 questa sera spolvererà i vecchi filmati per una puntata dal titolo Jukebox – Ritmo Amore e Fantasia. Per l’occasione, tutti gli appassionati potranno rivedere sul piccolo schermo alcuni dei protagonisti più amati della musica italiana, a cominciare dall’amata Mia Martini, che conta ben cinque partecipazioni al Festival di Sanremo. I filmati mostreranno infatti l’indimenticabile Mimì della musica italiana – ricordata nei mesi scorsi con un film Io sono Mia di Riccardo Donna – nel corso di uno dei suoi live sulle note di “Piccolo Uomo”. Ma i filmati delle teche rai ripercorreranno anche le sue esibizioni più interessanti sul palco del Festival di Sanremo, che la vide tra i protagonisti con cinque meravigliosi brani, oggi tra i suoi successi più amati. Ma l’appuntamento tutto dedicato al jukebox regalerà ai telespettatori una vera e propria puntata a ritmo di musica, dove spiccheranno, oltre a Mia Martini, anche altri grandi protagonisti della musica italiana.

Renato Zero e Sergio Endrigo

Le anticipazioni per il nuovo appuntamento di Techetechetè suggeriscono che i filmati delle teche Rai questa sera daranno ampio spazio a uno dei cantatori italiani più amati di sempre, Sergio Endrigo. Il ricordo dell’artista rivivrà attraverso i suoi brani più celebri, come Canzone per te, che nel 1968 lo vide trionfare sul palco del Festival di Sanremo in coppia con Roberto Carlos. Spazio poi a uno dei protagonisti più camaleontici e amati della tv, Renato Zero, che farà vibrare la serata dedicata al jukebox con i suoi successi degli anni ’70. Spazio quindi a brani come Mi vendo, Amico, Triangolo e Il Carrozzone, passando per Madame, Inventi e No Mamma no!. I più nostalgici potranno poi ascoltare Nicola Di Bari, protagonista della scena musicale negli anni ’70 con il brano sanremese La prima cosa bella. Nel jukeboxe spazio anche a Vagabondo e Il cuore è uno zingaro, tra esibizioni sul palco dell’Ariston, Canzonissima e performance live.

Gilda Giuliani

La puntata di Techetechetè dedicata al jukebox darà ampio spazio anche a un’altra icona amatissima della musica italiana. Stiamo parlando di Gilda Giuliani, che negli anni ’70, precisamente nel 1973 e 1974, vanta ben due partecipazioni al Festival di Sanremo. In quegli anni, divenne infatti famosa con il brano Serena, che le valse la partecipazione a numerosi programmi televisivi tra i quali Canzonissima, Senza rete e adesso Musica. Ma i successi che questa sera faranno risuonare il jukebox potrebbero essere molteplici, basti pensare che nel 1976 Gilda Giuliani ha pubblicato l’album Donna, all’interno del quale ha duettato con Claudio Baglioni sulle note di Io me ne andrei. Spazio poi ai successi Te ne vai e Facile come parlare, senza dimenticare il brano più recente Amore. La puntata in onda questa sera, come sempre alle 20.30 su Rai 1, ha la firma dell’autore e giornalista Massimiliano Canè.



© RIPRODUZIONE RISERVATA