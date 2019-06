Techetechetè Superstar/ Diretta: grandi cantautori italiani, da Modugno a Vasco Rossi

Sabato 29 giugno alle 20.35 su Raiuno va in onda un appuntamento speciale con Techetechetè Superstar dedicato ai grandi cantautori italiani. Per raccontare quella che è stata la storia della musica italiana attraverso i cantautori si partirà da uno dei versi di quella che forse è la canzone italiana più famosa nel mondo. “Penso che un sogno così non ritorni mai più…”, cantava Domenico Modugno non immaginando che quelle parole avrebbero fatto per sempre parte della storia e della tradizione italiana. Dopo Modugno, sono stati tanti gli artisti italiani che, attraverso la musica e le parole hanno descritto emozioni, sentimenti, storie vere, ma anche i problemi della società in cui hanno vissuto ed è a loro che Techetechetè dedica la puntata odierna.

Techetechetè Superstar: da Modugno a Fabrizio De Andrè

Domenico Modugno è stato il grande precursore di una categoria artistica artistica, quella dei cantautori, che ha regalato grandi soddisfazioni alla musica italiana. Dopo di lui, sono arrivati i suoi eredi: Lucio Battisti, Lucio Dalla e Fabrizio De André. E ancora i “romani” De Gregori e Venditti e i napoletani Pino Daniele ed Edoardo Bennato. E poi la poesia di Guccini, di Bertoli e di Vecchioni, il rock di Ivan Graziani e Zucchero, La dolcezza di Angelo Branduardi, l’eleganza di Franco Battiato e Ivano Fossati. Spazio poi ai fuoriquota: Claudio Lolli e Piero Ciampi, Gaber e Jannacci, i genovesi storici Bruno Lauzi, Umberto Bindi e Gino Paoli. Spazio, infine, agli indimenticati Mango, Rino Gaetano e Luigi Tenco.

Techetechetè Superstar: i cantautori dell’era moderna

Se Modugno, Battisti e De Andrè sono stati i capostipiti del cantautorato italiano, dopo di loro sono arrivati quelli che, negli ultimi decenni, hanno scritto, a loro volta, pagine importanti della musica, riuscendo anche a raggiungere un pubblico maggiore. E’ quanto hanno fatto i vari Claudio Baglioni, Vasco Rossi, Eros Ramazzotti e Renato Zero. Non mancano, però, quei considerati cantautori più di nicchia come Mario Castelnuovo, Fabio Concato o Renzo Zenobi. E ancora Simone Cristicchi, Pino Marino e Alessio Bonomo o ancora i più recenti Mahmood, Ermal Meta, Gabbani fino a Samuele Bersani, Max Gazzè, Niccolò Fabi e Daniele Silvestri.

Le canzoni di Techetechetè Superstar

Quali canzoni, dunque, il pubbico di Raiuno ascolterà questa sera nella puntata speciale di Techetechetè? Sono tanti i successi che hanno fatto cantare intere generazioni come I giardini di marzo, Rimmel, Vedrai vedrai, 11 nostro concerto, La guerra di Piero, Questo piccolo grande amore, Sally, Tutto il resto è noia, Lei verrà e Cogli la prima mela. Quella messa su da Raiuno, in quest’ultimo sabato di giugno, dunque, è una serata di grande musica.





