Teddy Reno, Alessandro e Giorgio: marito e figli Rita Pavone/ “È stata dura perché..”

TEDDY RENO, ALESSANDRO E GIORGIO: ECCO IL MARITO E I FIGLI DI RITA PAVONE

Chi sono Teddy Reno, Alessandro e Giorgio, rispettivamente marito e figli di Rita Pavone? Questo pomeriggio, negli studi televisivi di “Verissimo”, la 77enne cantautrice e attrice torinese sarà infatti nuovamente ospite nel programma del weekend di Canale 5 per festeggiare i suoi primi sessant’anni di carriera. Ma il ritorno di Rita Ori Filomena Merk-Pavone (questo il suo nome completo di battesimo) nel salotto di Silvia Toffanin sarà anche l’occasione, nella lunga chiacchierata che avrà con la padrona di casa, per raccontare anche qualcosa della sua vita privata e su quelli che sono i suoi affetti più cari.

Ma cosa sappiamo di Ferruccio Merk Ricordi, vero nome di Teddy Reno, e dei due figli che la coppia ha avuto nel corso del suo lungo matrimonio? Oggi splendido 96enne, il marito di Rita Pavone conobbe la futura moglie già agli inizi degli Anni Sessanta: come si ricorda, all’epoca, la ancora giovane cantautrice aveva partecipato a quella che era la prima edizione del ‘Festival degli Sconosciuti’ che si teneva ad Ariccia (aveva portato sul palco diversi brani del repertorio di Mina), manifestazione il cui patron era proprio il cantante e produttore discografico originario di Trieste. I due convoleranno poi a nozze nel 1968 in Svizzera, per una cerimonia avvolta nel mistero: infatti i due negheranno in seguito di essere sposati anche per via delle polemiche scoppiate in Italia per via della loro relazione.

RITA PAVONE, “PER L’AMORE CON TEDDY AVEVO TUTTI CONTRO E…”

Il motivo? All’epoca, fece scandalo la forte differenza d’età fra Teddy Reno e Rita Pavone, separati da quasi vent’anni, senza dimenticare il fatto che il cantautore poi naturalizzato elvetico al tempo era civilmente sposato con Vania Protti (i due avevano anche un figlio assieme), da cui otterrà il divorzio solo in seguito quando sarà possibile legalmente nel 1971. Ad ogni modo, al di là delle nozze celebrate in gran segreto in un convento in quel di Lugano, i due hanno mostrato che il loro era un legame destinato a durare: “Per questo amore avevo tutti contro” ha ricordato di recente la stessa Rita Pavone, in riferimento al fatto che tante persone avevano storto il naso per la sua decisione, senza dimenticare i giudizi di molti per la storia cominciata con un uomo molto più grande di lei.

“Per me è stata dura innamorarmi nel 1964 e aspettare fino al 1968 quando ci siamo sposati, è stata una lunghissima prova, anche di resilienza” aveva raccontato Rita Pavone che promise pure alla madre che sarebbe arrivata all’altare con Teddy Reno e nonostante l’opposizione del padre a questa unione. Da lì a poco sarebbero arrivati anche i due figli: dopo il primogenito Alessandro, nato nel 1969, ecco l’arrivo in casa Reno-Pavone anche di Giorgio, venuto al mondo invece nel 1974. Ma cosa sappiamo di Alessandro Merk Ricordi e di suo fratello Giorgio? Il primogenito vive in Svizzera come il resto della famiglia e lavora nel mondo del giornalismo politico come caporedattore, dopo aver fatto in passato anche l’inviato per il radiogiornale; Giorgio invece ha seguito in un certo qual modo le orme di mamma Rita realizzandosi come compositore e cantante, scrivendo anche il brano con cui la Pavone è andata a Sanremo 2020 e non nascondendo come sia Noel Gallagher, fondatore degli Oasis, una delle sue fonti di ispirazione.











