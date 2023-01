Telefono Rosa difende Valentina a C’è Posta Per Te/ “Amore? E’ violenza psicologica”

Telefono Rosa difende Valentina di C’è Posta Per Te: il commento

C’è Posta Per Te ha debuttato la scorsa settimana con la prima puntata del 2023, che ha fatto il pieno di ascolti. Di tutte le storie raccontate, una ha fatto particolarmente discutere il pubblico da casa. La storia di Valentina e Stefano, marito e moglie insieme per 16 anni. La donna, in seguito ad atteggiamenti perpetrati dal marito, tradisce Stefano per poi tornare sui suoi passi e chiedere perdono ricorrendo al programma condotto da Maria De Filippi.

Durante il racconto della conduttrice, sono emersi atteggiamenti da parte di Stefano ai danni della moglie definiti dal pubblico violenti. In difesa di Valentina è intervenuta l’associazione Telefono Rosa che ha commentato così la vicenda: “Essere umiliata, trattata male, derisa, sentirsi costretta a svolgere alcune mansioni o attività solo perché donna, alzare la voce, sbattere i pugni e rompere oggetti. Tutto questo non è amore, si chiama VIOLENZA PSICOLOGICA e come tale va combattuta e non normalizzata in Tv. Come Telefono Rosa ci battiamo da tempo contro i messaggi sbagliati e il linguaggio utilizzato dai media nei confronti della violenza di genere. ”

Chiara Ferragni interviene sulla storia di Valentina a C’è Posta Per Te

La storia di Valentina e Stefano raccontata a C’è Posta Per Te ha suscitato l’indignazione dei telespettatori da casa, ma anche di alcuni vip. In merito alla questione è entrata anche Chiara Ferragni che, come tanti, è contro la violenza psicologica perpetrata dal marito della donna.

L’influencer ha, dunque, commentato la vicenda esposta a C’è Posta Per te con un commento sotto un post riferito a Stefano: “La figura che si trova sul vocabolario alla voce uomo tossico”. Oltre all’influencer anche Sabrina Ferilli e altri sono intervenuti sulla questione non ritenendo appropriato riportare la storia in diretta televisiva.

