Telegram, canale s*up*o tua sorella/ Foto minori e pedopornografia: chat revenge porn

Le fake news non sono l’unico male dei social. Ce n’è uno ancor più pericoloso, il revenge porn, che sta trovando spazio in particolare su Telegram. Da giorni su Twitter circolano messaggi di denuncia da parte di utenti, segnalazioni riguardanti un gruppo sull’app di messaggistica dove circolano foto private di ragazzine minorenni e materiale pedopornografico. Inoltre, si fa riferimento anche a violenza verbale e psicologica. Alcuni utenti hanno quindi fatto appello alla Polizia di Stato affinché intervenga. Su quanto sta accadendo all’interno di Telegram ha acceso i riflettori Wired. Il gruppo in questione, “s*up*o tua sorella”, vanta oltre 43mila iscritti in due mesi, ha 21 canali tematici collegati e un volume di conversazioni che si aggira sui 30mila messaggi al giorno. Si tratta del più grande network di revenge porn ed è appunto su Telegram. Ma siamo solo alla punta dell’iceberg, perché in questo spazio circolano numeri di telefono, recapiti social e pure richieste esplicite di “rendere la vita impossibile” alle ex partner. Si attiva così una spirale di perversione che arriva in alcuni casi alla pubblicazione di video di minori che diventano anche oggetto di trattative private.

TELEGRAM E IL CANALE S*UP*O TUA SORELLA: UNA CHAT REVENGE PORN

Il caso è scoppiato anche su Twitter perché una ragazza ha ritrovato per caso alcune sue foto nel gruppo Telegram in questione, quindi ha denunciato l’accaduto. La chat in questione fa esplicito riferimento allo stupro nel suo nome. È organizzata in modo tale che se scatta la cancellazione, si passa al “gruppo di riserva”, e così via. Ci sono giovani, quelli che – riporta Wired – sono più attenti alla privacy, ma anche bambini e adulti, uomini di mezza età. Anche padri di famiglia, come uno che pubblica foto di sua figlia ricevendo complimenti dal gruppo. Ci sono messaggi choc di questo tipo: «Come faccio a stuprare mia figlia senza farla piangere?». Una ragazza di 21 anni ha dovuto sospendere tutti i suoi account social, perché vittima del gruppo Telegram. «Qualcuno ha preso delle foto dal mio profilo Instagram e le ha pubblicate sul gruppo. Non mi vergogno di quelle immagini, è tutta roba pubblica, ma è stato un po’ come gettare un pezzo di carne in una gabbia di cani affamati». Sono tre gli “oggetti di culto” di questo gruppo: le foto delle ex, alcuni video amatoriali difficili da reperire e la “Bibbia 5.0”, dove ci sono migliaia di scatti di vittime di revenge porn che arrivano soprattutto dai gruppi Facebook “La Fabbrica del Degrado” e “Ses*o, Droga e Pastorizia”.

questo è uno dei tanti screen di quelle chat di telegram dove circolano le foto delle ragazze (preso da un articolo) rendiamoci conto dello schifo e della disumanità si queste parole che annullano le donne considerandole NON esseri umani. pic.twitter.com/97xwruvclw — — 𝓛𝓲𝓪 ❤️🌙 (@wolfzbness) April 2, 2020





