Televoto Isola dei Famosi 2024, cosa dicono i sondaggi/ A rischio Joe Bastianich e Luce Caponegro

Isola dei Famosi 2024: chi rischia tra Artur, Joe, Samuel e Luce

Questa sera, giovedì 11 aprile 2024, va in onda la seconda puntata de L’Isola dei Famosi 2024. La nuova edizione del reality ha preso il via lo scorso lunedì con la presentazione dei naufraghi e le prime prove, ma anche con le prime nomination che hanno mandato al televoto ben 4 concorrenti: Artur Dainese, Samuel Peron, Joe Bastianich e Luce Caponegro. Da evidenziare come la maggior parte del gruppo, nel corso della diretta d’esordio, abbia votato quasi all’unanimità Artur Dainese, che in questi primi giorni di reality sembra non aver instaurato un buon feeling con i compagni di viaggio.

SOTTO A CHI TOCCA/ L'Isola dei famosi, un minestrone che comincia male dopo l'era Blasi

Il gruppo ha votato anche Luce Caponegro, mentre Joe Bastianich è stato votato da Greta Zuccarello, che è diventata leader di puntata, Samuel Peron invece ha ricevuto il voto dai naufraghi ‘Nip’ di Playa Espinada. Ma chi tra i 4 concorrenti è il meno votato dal pubblico, perlomeno per il momento? Va specificato che il televoto di questa sera non vedrà nessuna eliminazione: i due concorrenti meno votati andranno immediatamente in nomination per il televoto (eliminatorio) della puntata di lunedì sera.

Matilde Brandi: “Senza spazzola sono disperata!”/ La ‘paura’ sull’Isola dei Famosi 2024

Sondaggi Isola dei Famosi 2024: a rischio Joe e Luce

I sondaggi relativi al primo televoto dell‘Isola dei Famosi 2024 vedono una situazione in totale equilibrio: chi sarà il meno preferito dal pubblico? Secondo i sondaggi riportati da Reality House, in testa troviamo Artur Dainese con il 26% dei voti, seguono a pari merito Samuel Peron e Luce Caponegro al 25% e, infine, Joe Bastianich al 24%. Situazione di relativo equilibrio anche sui risultati dei sondaggi, ovviamente anche in questo caso temporanei, riportati su grandefratello.forumfree: in questo caso in classifica svetta Samuel al 29%, seguono Artur al 25%, Luce al 24% e Joe al 22%.

Greta Zuccarello, incidente all’Isola dei Famosi 2024: colpa di Artur Dainese/ “Mi hai tagliata col machete!"

Confrontando i vari sondaggi, dunque, al momento a rischio sono Luce Caponegro e Joe Bastianich. Ma la differenza è davvero sottile e, in queste ultime ore prima della nuova puntata, i risultati potrebbero cambiare repentinamente. Chi saranno, dunque, i due concorrenti meno preferiti e a rischio eliminazione nella prossima puntata?











© RIPRODUZIONE RISERVATA