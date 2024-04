Greta Zuccarello, incidente all’Isola dei Famosi 2024: colpa di Artur Dainese/ “Mi hai tagliata col machete!”

Isola dei Famosi 2024, scintille tra Greta Zuccarello e Artur Dainese

Prime baruffe all’Isola dei Famosi 2024; neanche il tempo di mettere piede in Honduras che iniziano già a delinearsi le prime simpatie e antipatie tra i naufraghi. Protagonisti di un rapporto sempre meno idilliaco sono Greta Zuccarello e Artur Dainese. I due, ironia della sorte, si sono scontrati nel corso della prima puntata per l’ambito ruolo di leader ed è stata proprio la giovane a spuntarla.

I dissapori tra Greta Zuccarello e Artur Dainese sono emersi proprio al culmine della prova leader della prima puntata de L’Isola dei Famosi 2024. Dato l’ex aequo al termine della prova del fuoco, sono stati naufraghi ad assegnare il titolo e praticamente tutti hanno alzato la mano in favore della concorrente. Il modello, appreso il risultato, non ha nascosto il suo disappunto ma promettendo di fare meglio alla prossima occasione.

Greta Zuccarello ‘sfiorata’ da un machete: la reazione all’ ‘incidente’

Dunque, da sfidanti ad acerrimi nemici è un attimo; Greta Zuccarello e Artur Dainese sono iniziate a volare frecciatine e frasi poco avvezze ad un clima di complicità e simpatia. L’ultimo atto si è consumato qualche ora fa mentre alcuni naufraghi erano intenti a trovare un metodo per aprire il cocco. Come racconta Buccy, per l’ennesima volta il modello è stato accusato di essere presuntuoso e non è mancata la sua tempestiva replica: “Se vi voglio insegnare sbaglio e mi nominate; se sbagliate voi mi dite che avrei dovuto insegnare”.

Apprese le parole di Artur Dainese, è partita all’attacco Greta Zuccarello: “Sei troppo arrogante, non ti tiro frecciatine, ti rispondo a quello che dici. Non vuoi avere un confronto: non riesci ad ascoltare. non parli e attacchi!”. Proprio al termine di questa discussione, involontariamente il modello ha sfiorato la mano della naufraga con il machete, procurandole a quanto pare un piccolo taglio ma nulla di grave. Osservando il video, la parola incidente è forse eccessiva così come la reazione di Greta Zuccarello.











