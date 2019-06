Temptation Island 2019/ Anticipazioni: annunciate 4 coppie, e i “vip”?

Sono ben quattro le coppie annunciate dal profilo social ufficiale di Temptation Island 2019 in attesa del loro debutto il prossimo 17 giugno su Canale 5 ma adesso i fan si chiedono: “non ci sarà una coppia vip”? Chi segue il reality sui sentimenti sa bene che la produzione ha lanciato, con successo, la versione vip del programma e adesso tutti temono che proprio loro saranno destinati alla seconda edizione lasciando “vacante” questa nip che è ormai alle porte. Se le coppie saranno solo quattro ormai i loro volti sono già noti ma se saranno cinque forse solo la quinta sarà composta da volti noti al pubblico di Canale 5 e, sicuramente, a quello di Uomini e donne. Nelle scorse ore sia Lorenzo Riccardi che Andrea Zelletta hanno smentito la loro presenza a Temptation Island 2019, Angela Nasti è in vacanza con la sua famiglia, quindi non è partita per la Sardegna, e anche gli altri sono impegnati con serate ed eventi. Tutto rimandato quindi? (Hedda Hopper)

TEMPTATION ISLAND 2019: NUOVE COPPIE, LE PRIME INDISCREZIONI

Man mano si sta rivelando il cast della nuova edizione di Temptation Island. Le riprese sono ufficialmente iniziate, Filippo Bisciglia e tutta la redazione sono in Sardegna per girare nell’Is Morus Relais, e sulla pagine Instagram del reality ecco arrivare video con nuovi protagonisti. La terza coppia presentata proprio nelle ultime ore è quella composta da Nicola e Sabrina. Lui è molto più giovane di lei ed è per questo che Sabrina cerca conferma sul loro rapporto a Temptation Island. Il breve filmato introduttivo della coppia, postato su Instagram, mostra infatti la donna che svela: “Sono sempre stata con uomini più grandi di me e mai avrei pensato di stare con un ragazzo tanto più giovane”. Nicola, d’altronde, dichiara: “A me sono sempre piaciute donne con qualche anno in più”.

NICOLA E SABRINA A TEMPTATION ISLAND: ECCO PERCHÈ

Stando alle ultimissime indiscrezioni, l’inizio di Temptation Island quest’anno è stato anticipato. La data d’inizio è infatti lunedì 17 giugno, notizia che molto è piaciuta ai fan del reality delle coppie condotto da Filippo Bisciglia. Alle due coppie partecipanti se n’è quindi aggiunta una terza, composta da Nicola e Sabrina. È proprio quest’ultima a svelare le motivazioni che l’hanno portata a decidere di mettersi in gioco in questo show: “Andando a Temptation Island vorrei capire se continuare ad investire il mio futuro in questa relazione”. È molto probabile che, anche oggi, la redazione decida di svelare al pubblico i volti delle prossime coppie partecipanti. Ci sarà anche qualche volto noto nel cast, come accade di consueto?





