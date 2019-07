Temptation Island 2019/ Chi sarà il nuovo tronista di Uomini e Donne? Le ipotesi

Temptation Island 2019 andrà in onda lunedì sera con il suo penultimo appuntamento. Nel frattempo, come ben sapete le registrazioni si sono concluse da circa un mese. E così, mentre il pubblico attende di scoprire quali coppie sono “scoppiate”, emergono anche alcuni potenziali spoiler. Secondo la pagina di Very Inutil People, Alessandro Cannataro potrebbe essere il nuovo tronista di Uomini e Donne. Dopo avere partecipato agli Studi Elios per corteggiare Sara Affi Fella, il ragazzo si è fatto notare anche in questa stagione del docu-reality di stampo sociologico. Già nel passato, altri tentatori hanno avuto il piacere di ricoprire questo ruolo: da Claudio D’Angelo a Paolo Crivellin. Inoltre, per quanto riguarda i “fidanzati”, in passato ha conquistato la mitica poltrona rossa anche Gianmarco Valenza. Alessandro Cannataro ha 24 anni e vive a Milano. Gioca come calciatore e parla tre lingue differenti: sarà davvero lui il prossimo protagonista giovane del programma ideato e condotto da Maria De Filippi?

Temptation Island 2019: chi passerà dalla spiaggia al trono?

Nel frattempo, proprio per quanto riguarda Temptation Island 2019, i giochi (almeno all’esterno) sono già fatti. Adesso infatti, non ci rimane altro che attendere un paio di settimane, per potere scoprire come finirà con le coppie attualmente nel villaggio e quelle che lo hanno precedentemente lasciato. Restando in tema trono classico, quando si riapriranno i battenti ci sarà modo anche di vedere le coppie (o ex) confrontarsi faccia a faccia. Restando in tema di “poltrone rosse”, potrebbe sedere anche Giulio Raselli, ex corteggiatore di Giulia Cavaglià che si è fatto notare anche in questa occasione tentando Sabrina, la 42enne entrata a Temptation Island decisamente in crisi con il toyboy Nicola. La prossima edizione di Uomini e Donne partirà ufficialmente il prossimo 16 settembre e, prima di allora, salvo anticipazioni del web, non sapremo nulla a tal proposito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA