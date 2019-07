Temptation Island 2019/ Jessica, Alessandro e Andrea: cos’è accaduto dopo il falò

Jessica e Andrea: Temptation Island ha segnato veramente la loro fine!

La scorsa settimana, il pubblico di Temptation Island 2019 ha assistito al falò di confronto tra Jessica e Andrea che, senza grandi sorprese, si è concluso con la fine della loro relazione. A distanza di qualche giorno, il pubblico continua a chiedersi se, dopo quanto accaduto i due abbiano avuto modo di chiarire e riavvicinarsi o se Jessica ha invece seriamente iniziato a frequentare Alessandro Zarino. Novità arrivano oggi, grazie all’intervista rilasciata dai due al nuovo numero del Magazine di Uomini e Donne. Partiamo, infatti, col confermare che i due non sono tornati insieme e, anzi, hanno preso due strade nettamente separate. “Ad oggi penso che più che una sfortuna questa sia stata la mia fortuna più grande: aver capito quello che ho vissuto, quello che sto vivendo e quello che potrò vivere. – ha rivelato Andrea – Man mano che passano i giorni, la sofferenza sta lasciando spazio alla consapevolezza di ciò che è successo. Grazie anche alle persone che mi stanno vicino. alla mia famiglia, sto superando questo momento.”

Jessica e Alessandro Zarino: la storia continua? Parla lei

Jessica Battistello e Andrea Filomena non stanno più insieme, ma ciò che si chiede il pubblico di Temptation Island 2019 è cosa sia accaduto, allora, tra la ragazza e il tentatore Alessandro Zarino. Su questo Jessica non si sbilancia (e forse perché lo scopriremo nell’ultima puntata di questa stagione), tuttavia ammette che: “Alessandro ha una forza interiore pazzesca, non ha paura di mettersi in gioco, non si fa condizionare da niente e da nessuno e se vuole una cosa, fa di tutto per ottenerla. E’ profondo, intelligente, maturo. mai scontato, e poi mi piace come mi fa sentire, mi trasmette serenità e protezione. Sento che con lui al mio fianco potrei affrontare qualsiasi cosa.” Che questo significhi, dunque, che tra i due sta durando?

