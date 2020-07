Temptation Island 2020/ Andrea e Anna in crisi? Lui fa volare sedie, lei…

Volano le prime sedie a Temptation Island 2020. In attesa della prima puntata della nuova edizione del programma dell’amore condotto da Filippo Bisciglia che andrà in onda giovedì 2 luglio, la pagina Instagram del docu-reality sta pubblicando i primi spoiler. Tra Andrea e Anna, infatti, ci sono i primi problemi. Nel breve video pubblicato su Instagram dalla produzione di Temptation Island, dopo aver visto un filmato sulla fidanzata Anna, Andrea torna nel villaggio dei ragazzi visibilmente turbato. Solo, con le mani in tasca, cammina all’interno del villaggio fino a scaraventare violentamente una sedia. Cosa avrà visto di così sconvolgente? Anna si sarà lasciata andare tra le braccia di un aitante tentatore? Per scoprirlo dovremo aspettare ancora qualche ora, ma le prime immagini che arrivano dalla Sardegna non promettono nulla di buono per la coppia.

ANDREA E ANNA, LEI FLIRTA CON UN SINGLE?

Dopo Valeria e Ciavy, anche Andrea e Anna sarebbero in crisi nel villaggio di Temptation Island 2020. Dalle prime anticipazioni, sembrerebbe che Anna stia conoscendo un single con un atteggiamento che avrebbe fatto infuriare Andrea. Cosa accadrà, dunque, tra i due? Il 27enne risponderà alla fidanzata tuffandosi a sua volta in una conoscenza più approfondita con una tentatrice? Anna e Andrea stanno insieme da due anni e hanno deciso di partecipare al programma per capire se ci siano le condizioni per poter portare avanti la relazione. “Andrei a convivere anche subito, ma lei vuole di più, vuole un matrimonio dei figli, in questo momento per me è troppo per i miei progetti di vita”, ha dichiarato Andrea nel video di presentazione scatenando la reazione di Anna che, a 37 anni, sogna di avere una famiglia tutta sua. Cosa accadrà, dunque, tra i due? Riusciranno a superare indenni tutte le tentazioni?





