Temptation Island 2020/Coppie: Antonio e Annamaria e Valeria e Ciavy tra corna e guai

Temptation Island 2020 al via il prossimo 2 luglio. La data di messa in onda anticipa di qualche giorno e la produzione ci allieta con i video relativi alle coppie non vip che ci terranno compagnia per tutto il mese prossimo tra corna e guai. Questo è quello che i fan si aspettano da Antonio e Annamaria e Valeria e Ciavy, almeno dopo i video di presentazione che hanno mostrato già luci e ombre delle loro complicate relazioni. Da una parte abbiamo Antonio e Annamaria, dieci anni di differenza e una storia complicata che non si capisce bene da quale porta proseguirà. Lui ama le donne e spesso è caduto in tentazione mentre Annamaria è sempre pronta a perdonarlo per paura di rimanere da sola ma adesso vuole metterlo alla prova per capire fino a dove potrà spingersi lui e dove potrà farlo lei stessa, come finirà quando Antonio, dieci anni più giovane di lei, si troverà in balia delle tentatrici?

LE COPPIE NON VIP DI TEMPTATION ISLAND 2020

Stessa cosa per Valeria e Ciavy. Lui ha confermato di aver sbagliato molte volte con la fidanzata e di voler partecipare a Temptation Island 2020 per mettere alla prova il loro rapporto soprattutto perché lei vuole andare a convivere e lui sta tergiversando un po’. Dall’altro lato la giovane ha confermato le sue intenzioni anche se ha ammesso che “lui vuole tutte le libertà ma lei non può averle”, forse il villaggio le consentirà di avere tutto quello che ha sempre desiderato? Lo ricordiamo, le due coppie si uniscono alle già annunciate composte da Antonella Elia e Pietro dalle Piane e Manila Lazzaro e Lorenzo Amoruso.



