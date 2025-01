Jenny Guardiano, l’ex fidanzata di Tony Renda ha voluto rispondere sui social alle ultime rivelazioni dette dall’ex compagno. Quest’ultimo, che ha partecipato con lei a Temptation Island, ha dichiarato che non ha mai tradito la sua fidanzata, contro quanto invece si sospettava di lui. Non solo, il ragazzo se n’è uscito con una delle “peggiori scuse” rispondendo al perchè non ha voluto poi riconquistare Jenny Guardiano: secondo lui meritava di meglio. Inutile dire che i fan si sono subito insospettiti dopo questa frase e si sono fiondati sui social chiedendo spiegazioni alla ragazza.

Anche Tony Renda all’epoca aveva rivelato le news sul suo rapporto con l’ex ragazza sui social negando qualsiasi accusa di tradimento. A quel punto anche Jenny Guardiano ha voluto dire la sua e ha registrato una storia su Instagram spiegando la sua posizione ai fan. L’influencer ha detto che dopo aver ricevuto tantissimi screen su Tony Renda, non è più riuscita a tacere e ha pregato i follower di non associarla mai più all’ex fidanzato. Non solo, Jenny Guardiano ha anche continuato furiosa per quanto ha detto lui: “Qualsiasi cosa dice sono tutte st***ate per ripulirsi da come sono andate le cose“.

Tony Renda su Jenny Guardiano, cos’ha detto sull’ex fidanzata

Poi ha proseguito, svelando che fino ad ora ha sempre deciso di stare zitta per proteggerlo ma che oggi non ne può più e che soprattutto non accetta più che si parli di lei. Nonostante non volesse dargli visibilità, ha però sottolineato di non poter più stare ferma a guardare e che era giusto che i fan sapessero che tutto quello che sta dicendo il ragazzo non è affatto vero. “La libertà, non c’è la libertà…” ha detto, dicendo di sperare che lui si faccia la sua strada.

“Io non lo nomino più, vediamo se lui mi nomina ancora“, ha poi concluso. Lui, al contrario ha sempre spiegato di essere sempre stato sincero con lei. “Mai tradito nessuno, sempre stato leale“, ha detto, confermando che non ci sono prove di chat che lo vedrebbero coinvolto in un’altra. Lui ha spiegato che Jenny la ama così tanto che vorrebbe lasciarla andare per cercare il meglio per la sua vita. “Amare una persona significa amare la sua libertà“.

