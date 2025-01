Tony Renda rompe il silenzio su Jenny Guardiano: come stanno le cose

Tra Tony Renda e Jenny Guardiano come sono andate realmente le cose? La coppia che abbiamo visto nei mesi scorsi a Temptation Island ha deciso di tornare sulla relazione che ha tenuto l’Italia con il fiato sospeso per diverse settimane grazie al programma di Canale Cinque condotto da Filippo Bisciglia. Tony Renda e Jenny Guardiano si sono lasciati e l’uomo a distanza di tempo è tornato a parlare del rapporto con l’ex fidanzata, anche se secondo la versione di Jenny il rapporto tra i due sarebbe giunto al capolinea dopo la scoperta di alcuni avvenuti tradimenti: “Ho scoperto dei tradimenti effettuati e non posso fare un passo indietro, stavolta dovrò ripartire da me” aveva detto l’ex Temptation Island.

Fino ad ora Tony Renda non si era mai espresso sulla questione, preferendo trincerarsi dietro un misterioso silenzio che ha deciso di rompere adesso: “Non ho mai tradito nessuno, sono sempre stato una persona leale”. Riguardo alla questione ha poi aggiunto: “Non ci sono prove, se non quelle riportate dall’intelligenza artificiale”. Tony Renda ha poi aggiunto una provocazione: “Se io invito una ragazza a ballare in una Chat e il mio lavoro è considerato un tradimento allora si, sono un traditore seriale”.

Tony Renda e il messaggio per Jenny Guardiano: “Voglio il bene per lei”

Intervenendo sui social e rispondendo alle domande dei suoi follower, Tony Renda si è espresso sui social tornando sulla storia finita con Jenny Guardiano. Riguardo alla relazione giunta al capolinea, l’uomo ha speso parole comunque importanti nei confronti della sua ex fidanzata:

“A Jenny la amo così tanto che preferisco lasciarla andare a fare e trovare il meglio per lei, forse non sono io la persona giusta per lei, amare una persona significa anche amare la sua libertà, lei oggi ha le idee più chiare ed è giusto che abbandoni la sua zona di comfort” le parole di Tony Renda sull’ex fidanzata.

