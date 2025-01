Nuova crisi tra le coppie di Temptation Island 2024. Dopo Jenny e Tony, questa volta i riflettori sono puntati su Siria e Matteo, due dei protagonisti dell’ultima edizione estiva del reality. La coppia aveva deciso di partecipare al programma dopo il drastico cambiamento fisico di Siria, che negli ultimi anni ha perso ben 80 chili. Questa trasformazione l’aveva portata a dubitare se Matteo fosse ancora la persona giusta per lei, mettendo la loro relazione in discussione. Nonostante un percorso fatto di alti e bassi, Matteo si era riscoperto più innamorato che mai, e i due avevano deciso di uscire insieme dal programma.

All’apparenza, tutto sembrava procedere a meraviglia, come testimoniato dai loro post sui social. Tuttavia, a distanza di mesi dalla conclusione di Temptation Island, sembra che la loro relazione sia in crisi. A lanciare il gossip è stata Deianira Marzano, che sul suo profilo Instagram ha rivelato: “Ex coppia di Temptation Island in crisi: sembra che lui abbia scoperto che lei si scriveva con un altro. Situazione tesa! Lei dice di aver bisogno di una pausa di riflessione, avrà conosciuto un altro?”. La Marzano ha poi aggiunto le iniziali “S” e “M”, lasciando pochi dubbi sul fatto che si tratti proprio di Siria e Matteo.

Siria e Matteo di Temptation Island 2024 in crisi: “Insieme solo per visibilità, ma pieni di corna”

Deianira Marzano ha anche rivelato il motivo dietro questa presunta crisi: pare che Siria abbia messo le corna a Matteo. Dopo questa rivelazione, numerose altre segnalazioni sono arrivate alla nota esperta di gossip, inclusa quella di un’ex protagonista di Temptation Island. Secondo questa testimonianza, Siria sarebbe tornata con Matteo solo per visibilità, poiché non lo amava già da tempo e avrebbe voluto lasciarlo durante il falò di confronto. Nel pieno del boom post-reality, avrebbe deciso di rimettersi con lui, ma continuando a tradirlo. Pare, però, che l’infedeltà sia reciproca.

“Lei lo voleva lasciare già da Temptation ma per fare follower come coppia hanno fatto finta. Stanno insieme solo per i follower. Lei piangeva che non lo amava, non lo ha mai voluto. A parte che si abb**fano di corna”, si legge nel messaggio pubblicato da Deianira Marzano nelle sue storie Instagram. L’influencer ha dichiarato di fidarsi di questa segnalazione, dato che arriva da un ex volto di Temptation Island 2024, di cui non ha fatto il nome. Per il momento, Siria e Matteo non hanno commentato le voci, quindi non resta che aspettare per scoprire la verità.