Temptation Island 2020/ Pagelle coppie: si sono lasciati o stanno insieme? Lorenzo e Manila coppia vera

Le pagella delle coppie di Temptation Island 2020: quali si sono lasciate e quali sono tornate insieme?

Tradimenti, provocazioni, ripensamenti, lacrime e schiaffi: Temptation Island 2020 non ci ha fatto mancare proprio niente. Merito delle sei coppie che hanno animato l’estate televisiva di Canale 5, appassionando il pubblico con colpi di scena e clamorosi ribaltoni. Diamo dunque i voti ai loro percorsi, tenendo in considerazione le varie fasi che hanno affrontato prima, durante e dopo Temptation Island. La coppia formata da Antonio e Annamaria aveva bisogno di conferme dopo un viaggio nei sentimenti a dir poco turbolento. Un mese dopo il programma, la voglia di stare insieme e di trovare un equilibrio, ha evidentemente prevalso sulle differenze caratteriali emerse nei ventuno giorni di Temptation. Sapranno davvero accettarsi per quello che sono? Voto 6. Su Sofia e Alessandro non sorprende l’epilogo negativo, benché fossero usciti insieme. Li abbiamo visti poco e quel poco non ci è per niente piaciuto: incompatibili. Voto 4.

Anna e Andrea inspiegabilmente insieme nonostante tutto…

Anna e Andrea hanno avuto la capacità di incuriosirci per tutte le puntate di Temptation Island. Lei una stratega autodefinitasi “vipera”, lui un ragazzo di cuore forse ancora poco coinvolto in una relazione comunque scoppiettante. Come coppia non ci ha mai annoiato e alla fine i due fidanzatini ci hanno regalato una certezza: per quanto diversi, due come loro, continueranno a rincorrersi. L’importante è che tra un “inseguimento” e l’altro non dimentichino di amarsi. Voto 5,5. Ciavy e Valeria si aggiudicano il voto più basso tra le coppie di Temptation Island 2020. Un duo a cui difficilmente si riesce a dare un senso. Forse una volta erano diversi, certo è che su Canale 5 hanno mostrato il loro lato peggiore. Più Ciavy che Valeria ovviamente, con la sua insopportabile arroganza. Voto 2.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane non sono così male…

Tutti abbiamo affossato Pietro delle Piane quando ha esageratamente alzato i toni con Antonella Elia. Ha sbagliato e come è giusta che sia sta pagando le conseguenze del suo comportamento nella relazione con la showgirl. Crediamo però alle parole di Antonella, che alla fine, da single, ha riconosciuto qualità straordinarie in Pietro. Pensiamo ci siano i presupposti per una riappacificazione futura. A loro voto 7 perché ci hanno intrattenuto e divertito come pochi. Lorenzo e Manila Nazzaro hanno dimostrato non solo a parole, ma anche coi fatti, di essere la coppia più vera e innamorata. Entrambi hanno messo a nudo propri pregi e difetti, debolezze e forze, riscoprendosi più brillanti che mai. Voto 8.



