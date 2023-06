Temptation Island 2023, Federico: “Non ho voglia di fare l’amore con lei…”/ L’umiliazione ad Alessia

Temptation Island 2023, Alessia e Federico in balia di una crisi d’amore: il web segnala un’umiliazione ai danni della fidanzata

Temptation Island torna ad intrattenere l’occhio pubblico, in TV, e tra le coppie protagoniste Alessia e Federico catalizzano l’attenzione mediatica, anche per effetto di un’umiliazione del fidanzato alla fidanzata, segnalatasi nel web. La prima puntata del format re-entry nei palinsesti delle reti Mediaset, di presentazione delle coppie di fidanzati, i tentatori e le tentatrici nel viaggio dei sentimenti in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, vede Federico e Alessia dirsi protagonisti di una crisi d’amore profonda. Questo per effetto delle divergenze inconciliabili tra i due: se la fidanzata ha come obiettivo la costruzione di un legame solido, con le fondamenta per un progetto di vita comune con matrimonio e figli, il fidanzato invece matura tutt’altra visione rispetto alla concezione dell’amore.

“Non sono sicuro di provare per lei quello che lei prova per me – ha ammesso Federico incalzato sul legame che lo vincola ad Alessia-. Magari non gliel’ho mai detto in faccia ma non l’ho nemmeno mai negato -. Quando mi chiede se la amo faccio un po’ il codardo e cambio discorso. Le dico che le voglio molto bene che è vero. Ma evito sempre di dire certe parole perché non penso di sentire quelle cose. Non sento l’amore, al momento”. Ma non é tutto. Perché quella che per l’opinione pubblica che il web matura via social si direbbe un’umiliazione inferta dal fidanzato alla fidanzata poi prosegue con parole tranchant, che non lesinano la sfera sessuale e l’intimità tra i due fidanzati.

Alessia finisce in balia delle lacrime: il peso dell’umiliazione di Federico

Ma prima, si registra la “first reaction shock” di Alessia al primo pinnettu consuntivo delle fidanzate sul viaggio dei fidanzati intrapreso nel villaggio con le tentatrici: “Parli solo di caz*ate – commenta Alessia – Hai detto bene, sei un codardo. Non senti niente per me? Allora te ne vai a fa**ulo. Sei proprio uno str**zo di me*da. Che ca**o ci sei venuto a fare qua allora? Se non era innamorato, doveva dirlo. E’ uno schifoso. Schifo totale! Speravo che qua mi dimostrasse qualcosa. Dovrei mollarlo e farmi la mia vita. Perché non lo faccio? Perché sono cretina”.

Ma non è ancora finita. Perchè, poi, il conduttore Filippo Bisciglia fa sapere ad Alessia di disporre di ancora un altro video per lei. “Non posso più dire che mi piace una cosa perché lei me la compra – fa sapere Federico nella registrazione, rincarando la dose a carico di Alessia, Federico nella clip di confidenza agli altri fidanzati – Lei è persa di me. Se le dici ‘se mi pitturi tutto il prato di rosso con la lingua ci sposiamo’, lei lo fa. Viene qua e pittura tutto il prato con la lingua”. E ancora, poi, Federico aggiunge: “E’ una bella ragazza ma non mi dà il fuoco. Tra 20 anni non mi vedo con lei. Non le ho mai detto ‘ti amo’. Le rispondo sempre: ‘Ti voglio tanto bene’” . La risposta di Alessia, che per il web ora passerebbe in TV come una vittima di un amore tossico e “donna zerbino”? La giovane, gettandosi nello sconforto più totale in un mare di lacrime, comincia a pensare che il fidanzato la usi come un “passatempo“.

