Temptation Island 2023, Filippo Bisciglia: “Succederà qualcosa di mai accaduto prima..”/ L’anticipazione choc

Temptation Island 2023: Filippo Bisciglia anticipa lo spoiler TV sulle nuove puntate del docu-reality sui tradimenti

Nell’attesa generale per la seconda puntata di Temptation Island 2023, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, Filippo Bisciglia si lascia scappare lo spoiler TV inaspettato sul viaggio dei sentimenti in balia delle tentazioni. Nel dettaglio, a fronte delle nuove puntate tanto attese del format sulle lovestory dei fidanzati in balia della seduzione di tentatori e tentatrici , il conduttore anticipa un risvolto mai registrato prima nella storia delle edizioni di Temptation Island.

Armando Incarnato, scoppia la polemica in vacanza: "Gelosia e invidia"/ Sfogo del cavaliere di Uomini e Donne

L’occasione dello spoiler Bop é in particolare un’intervista che Filippo Bisciglia concede a Superguida TV: “Succederà qualcosa mai accaduto prima’, fa sapere il timoniere di Temptation Island 2023, lasciando intendere che dopo il record di ascolti TV della prima puntata il format sui sentimenti in balia delle tentazioni potrebbe sorprendere sempre di più l’occhio pubblico facendo impennare i dati Auditel.

Armando Incarnato multato "Non sopporto l'abuso di potere"/ "Io quello di Uomini e Donne, tu piccolo uomo..."

Nel frattempo, nell’attesa di scoprire il risvolto inaspettato anticipato sibillinamente da Filippo Bisciglia spunta online lo spoiler TV che vedrebbe vicina la programmazione del format raddoppiarsi in una versione inedita di Temptation island 2023, pensata per la stagione autunno-inverno, complici i dati di ascolti da record, sia TV che streaming online, messi a segno alla prima puntata dell’edizione estiva in corso.

Un’anticipazione che va presa, quest’ultima, con le dovute pinze, fino alla possibile conferma o smentita della stessa, al rinnovo dei palinsesti delle reti Mediaset e i programmi ivi confermati.

Uomini e Donne, protagonisti del Trono Over in vacanza/ L'estate di Riccardo, Roberta e Armando: video

Nel frattempo, inoltre, fa rumore online lo spoiler TV del ritorno di Uomini e donne, che vedrebbe in particolare Armando Incarnato come una possibile uscita di scena dal trono over all’attivo per la ricerca dell’amore alla corte di Maria De Filippi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA