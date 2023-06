Uomini e donne: Tina Cipollari confermata e Armando Incarnato verso l’addio?/ Le indiscrezioni sul ritorno tv

Uomini e donne, Tina Cipollari opinionista con Gianni Sperti e Armando Incarnato é tra i possibili addii

Sale l’attesa generale per lo start della nuova edizione 2023 di Uomini e donne, in programma sulle reti TV e on-line Mediaset prevista nel post-vacanze estive, con lo spoiler TV che vede Tina Cipollari confermata e Armando Incarnato in bilico, tra i ruoli protagonisti nel cast.

Stando alle anticipazioni TV e web streaming sulla ripartenza di Uomini e donne, la cui messa in onda é attesa a partire da metà settembre 2023 in chiaro tv su Canale 5 e online su Mediaset infinity, Tina Cipollari é riconfermata nel ruolo di opinionista, al fianco del collega Gianni Sperti. I due opinionisti, ormai a postazione fissa come spalle alla conduzione di Maria De Filippi, sono previsti tra le re-entry nel cast dei protagonisti di Uomini e donne.

Un’anticipazione che smentirebbe il recente spoiler secondo cui Tina sarebbe prevista in un ruolo inedito nel potenziale parterre dei tronisti vip e/o over, al dating show di Canale 5 e Mediaset infinity.

Ma non é tutto. Sempre stando ai primi spoiler TV del programma in ripartenza al rientro dalla vacanze estive come ripreso anche da Blasting news, per la quota trono over tra i protagonisti in cerca dell’amore si confermano le dame Roberta Di Padua e Gemma Galgani. Mentre la redazione del dating -show non sarebbe certa di confermare nel cast di Uomini e donne come re-entry, il cavaliere over napoletano Armando Incarnato. Ormai il partenopeo é nel mirino degli attacchi dei detrattori, tra cui Tina e Gianni, che in più occasioni lo hanno tacciato nello studio TV del format sui sentimenti di non essere interessato alla ricercato dell’amore se non per visibilità mediatica, al mero fine di allargare la cerchia di collaborazioni e per un tornaconto economico.

Carola Viola Carpanelli é nel cast dei nuovi tronisti di Uomini e donne?

Per la quota trono classico, intanto, impazza via social il totonomi dei possibili nuovi tronisti all’attivo a Uomini e donne. Tra quest’ultimi spuntano Carola Viola Carpanelli, che potrebbe subentrare nel cast di Uomini e donne come neo tronista, reduce dalla rottura con il tronista uscente che la sceglieva di recente all’ultima edizione del dating show, come compagna di vita. Ma qualcosa tra i due, ormai ex, sembra essersi rotto per sempre con un sedicente tradimento. Pertanto, Carola potrebbe prendersi una rivincita, succedendo come erede al trono di Federico Nicotera, a Uomini e donne.

