Temptation Island 2023, gli ex Daniele De Bosis e Vittoria Egidi si rivedono?/ La confessione

Temptation Island 2023, Daniele De Bosis e Vittoria Egidi si rivedono dopo la rottura?

Può dirsi tra i volti più influenti della stagione TV estiva di Temptation Island 2023, Daniele De Bosis, che intanto non a caso svela i rapporti interpersonali con Vittoria Egidi, dopo la rottura tra i due.

La fine dell’amore tra i fidanzati storici si é registrata al falò di confronto finale, che al termine del viaggio nei sentimenti in balia delle tentazioni ha visto Daniele e Vittoria convenire insieme di chiudere la loro lovestory. Questo, con il forte dolore di Daniele, che si é detto particolarmente deluso dalla fidanzata. E, intanto, a distanza di tempo dalla fine di Temptation Island 2023, in molti si chiedono cosa ne sia dei rapporti tra i due ex fidanzati.

Incalzato rispetto alla curiosità, tra i quesiti ricevuti via social-media, Daniele De Bosis non lesina una pronta risposta, anche a fronte del tradimento subito da Vittoria, che ha baciato il single Edoardo nel mezzo del gioco degli amori in balia delle tentazioni: “Ho rivisto e supportato Vittoria fino al mese dopo poi non ci siamo più visti o sentiti. Spero vivamente che sia contenta della sua nuova vita, non sono mai stato arrabbiato per ciò che è successo forse solo un po’ deluso”, fa sapere tra le altre dichiarazioni Daniele, in un bilancio consuntivo sulla coppia che formava con l’ex.

La verità del fidanzato, nel post- Temptation Island 2023

E poi ancora, l’ex fidanzato di Vittoria Egidi prosegue a conferma della rottura: “Quando sono uscito ero deluso, disperso e triste. Avrei messo la mano sul fuoco senza pensarci due volte prima del programma perché ero sicuro che non andasse in questo modo”.

In replica ai nuovi quesiti del web, Daniele De Bosis fa inoltre sapere di non avere alcuna intenzione di rivedere Vittoria Egidi. Segno che la lovestory nata fuori dallo showbiz si sia ufficialmente chiusa a Temptation Island 2023.

