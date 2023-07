Temptation Island 2023, Manu e Isabella si sono lasciati?/ Le ipotesi del web sul falò anticipato

Manu ha lasciato Temptation Island? Accettato il falò con Isabella

Questa edizione di Temptation Island sta rivelando sempre più sorprese, ma ad attirare maggiormente l’attenzione del pubblico una coppia in particolare. Si tratta di Manu e Isabella che, con la loro storia, hanno incanalato su di loro tutto l’interesse dei fan del programma.

Nelle ultime puntate la fidanzata di Manu, Isabella, ha chiesto il falò anticipato ma ancora non si sa se il ragazzo abbia accettato o meno. Secondo il web, il giovane “isolano” avrebbe preso parte al confronto con la sua fidanzata e sarebbe andato via dal villaggio. L’indizio su cui gli utenti hanno formulato questa ipotesi è proprio un video pubblicato dalla pagine ufficiale di Temptation Island, in cui tra i fidanzati sembra mancare proprio Manu. Sarà davvero così? E, in tal caso, avrà abbandonato l’isola con o senza Isabella?

Manu e Isabella si sono lasciati dopo il falò di confronto? L’indiscrezione

Sin dagli inizi di Temptation Island, il pubblico ha preso in simpatia la storia di Manu, fidanzato di Isabella. Ragazzo semplice e lavoratore, lamenta che la sua dolce metà non lo accetti per quello che può offrirle: “Non mi compro un paio di scarpe per portare lei a cena. Mi sveglio la mattina presto, porto giù il cane e poi sistemo casa. Poi inizio a studiare. Lei adesso non lavora, la mattina si sveglia e non fa niente. È normale che per lei è più facile. Non è che io non ho iniziative, è che economicamente non riesco. Sai che brutto?”

Se l’ipotesi sul falò anticipato dovesse risultare giusta, il pubblico comincia a chiedersi se Manu abbia lasciato l’isola insieme o separato da Isabella. Stando ai problemi riscontrati dalla coppia, e al percorso fino ad ora sull’isola sembra che la loro storia d’amore soffra di una crisi notevole. Ce la faranno a superare i loro dissidi o decideranno di tornare a casa da soli? Non rimane che attendere per saperlo con certezza.











