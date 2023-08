Uomini e donne: ex Temptation Island Manuel e Francesca verso il trono congiunto?/Il dettaglio che non sfugge

Temptation Island 2023, Francesca Sorrentino e Manuel Maura si preparano per il debutto a Uomini e donne?

Francesca Sorrentino e Manuel Maura potrebbero debuttare nel ruolo di tronisti al trono classico di Uomini e donne, dopo la fine della loro lovestory registratasi a Temptation Island 2023. O almeno questa é l’ipotesi che si solleva alla luce di alcuni dettagli trapelati nel web, che vedrebbero i due fidanzati uscenti di Temptation Island 2023 particolarmente vicini alla produzione Mediaset dei programmi fratelli, e il riferimento é quindi anche a Uomini e donne.

Manuel Maura e Francesca Sorrentino possono dirsi tra i fidanzati più chiacchierati, nel e bene e nel male, dell’edizione estiva di Temptation Island 2023, che ha decretato la rottura tra i due giovani. Al falò di confronto finale, al termine del viaggio nei sentimenti in balia delle tentazioni i due hanno segnato la transizione da fidanzati a single. Manuel in lacrime ha convenuto con Francesca che la soluzione migliore per il bene di entrambi fosse quella di lasciarsi. Ha ammesso di voler riavere la sua libertà da ogni vincolo di un rapporto a due, e, dal momento che questo farebbe soffrire Francesca, ha scelto per la coppia di fidanzati che la rottura fosse la soluzione più giusta per il quieto vivere dei due giovani. Francesca, seppur visibilmente provata, non si é opposta, facendo eco alla scelta del fidanzato ormai ex. I due ormai single, quindi, potrebbero riattivarsi alla ricerca dell’amore in TV, prendendo parte alla nuova stagione di Uomini e donne, in partenza sulle reti Mediaset a partire da settembre 2023.

Gli indizi che avvalorano l’ipotesi

Gli ex potrebbero, infatti, segnare un nuovo debutto TV, reduci da Temptation Island 2023, in qualità di tronisti al trono classico di Uomini e donne. Uno dei due potrebbe raggiungere l’upgrade di erede al trono, ma anche entrambi potrebbero farcela, nell’ipotesi epica di un trono congiunto tra due ex fidanzati, che si ricorderebbe nella storia di Uomini e donne. E il tutto non si. direbbe un azzardo. Dal momento che mentre Francesca Sorrentino si lascia immortalare dall’obiettivo fotografico -come emerge da alcuni post sui social- mentre é nei camerini degli studi Elios di casa Mediaset, la società di trasmissione delle popolari trasmissioni Temptation Island e Uomini e donne, Manuel lancia un post di gratitudine palesandosi molto vicino a Filippo Bisciglia, il conduttore di Temptation Island che é a sua volta collega amico della conduttrice di Uomini e donne Maria De Filippi.

Dettagli, quest’ultimi, che avvalorano l’ipotesi di un possibile trono all’orizzonte per l’ex coppia di Temptation Island 2023.











