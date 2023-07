Temptation Island 2023: Mirko e Perla, Francesca e Manuel si ricongiungono?/ Il possibile ritorno di fiamma

Temptation Island 2023, Mirko e Perla e Francesca e Manuel si lasciano: tornano in scena, nel cast?

Sale l’attesa generale dell’occhio pubblico per la nuova e sesta puntata di Temptation Island 2023, con dei possibili ritorni delle coppie Mirko e Perla e Francesca e Manuel. Nella penultima puntata del docu reality sui sentimenti e i tradimenti Mirko e Perla così come Francesca e Manuel sono giunti all’epilogo del loro viaggio nei sentimenti. Questo con le rispettive scelte di chiudere le loro lovestory, in occasione del falò di confronto finale. In particolare Francesca e Manuel, seppur in lacrime, hanno convenuto insieme di dover chiudere il loro fidanzamento, consapevoli di non essere compatibili e di maturare due concezioni tra loro in contrapposizione dell’amore, tanto che una gran moltitudine di spettatori di Temptation Island 2023 -tra gli utenti attivi nel web – definisce quello dei due ormai ex, un amore tossico.

Ma non é tutto. L’altra coppia di fidanzati esplosa, Mirko e Perla si é poi aggiunta al team delle coppie infrante, dopo che da singoli i due si sono palesati interessati ai tentatori conosciuti nel gioco, Greta e Igor. Il che ha dato vita in questi giorni al gossip del poliamore che vedrebbe nel post-Temptation Island 2023 Mirko e Perla fare coppia fissa con i tentatori.

Tra i possibili plot-twist dell’ultima puntata di Temptation Island…

Ma nel mezzo della sesta e ultima puntata, attesa per la prima serata di lunedì 31 luglio 2023 in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, Mirko e Perla così come Francesca e Manuel potrebbero rientrare in scena. Questo nell’ipotesi di un ulteriore falò, dove i fidanzati avrebbero tra le mani la possibilità di un’ultima chance di un chiarimento a margine dei motivi della rottura, per un ricongiungimento di coppia.

