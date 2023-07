Temptation Island 2023, pagelle quarta puntata/ Delusione Gabriela e Giuseppe, Ale e Federico alle strette

Temptation Island 2023, pagelle: finale ‘flop’ per Gabriela e Giuseppe, Vittoria e Daniele alle strette

Non sono mancati colpi di scena nel corso della quarta puntata di Temptation Island 2023. Quattro le coppie rimaste ancora nei villaggi, anche se la puntata ha avuto inizio con il ritorno di Gabriela e Giuseppe per un secondo falò di confronto. I due avevano deciso di lasciare il villaggio da separati, eppure dopo una notte insonne Giuseppe ha fatto dietrofront, chiedendo di rivedere Gabriela e implorare il suo perdono. Questo è bastato a Gabriela per mettere una pietra sopra ai tradimenti e alle bugie di passato e presente, archiviando quel dolore tanto decantato alla fine della terza puntata, quando aveva deciso di non tornare sui suoi passi. Un finale che ha deluso il web e che ha lasciato anche noi sorpresi; d’altronde ‘All’amor non si comanda’ dice un celebre proverbio. VOTO 4.

Sottotono la coppia composta da Vittoria e Daniele. Entrambi cercano di colmare la mancanza di attenzione tra le braccia e tra le parole di un single, lanciando all’altro frecciatine non da poco. Nessuno dei due sembra tuttavia comprendere realmente le esigenze dell’altro, al punto che Daniele – arrivato a Temptation per capire se era pronto ad avere un figlio da Vittoria – ha ammesso: “Ora la domanda che mi pongo è se voglio stare ancora con lei.” VOTO 5.

Arrivando invece alla coppia composta da Ale e Federico, nascono perplessità rispetto alla decisione di continuare il loro percorso a Temptation Island 2023. È chiaro che tra i due sia rimasto ben poco in quanto a sentimenti forti, viste le dichiarazioni di lui e la palese attrazione di lei verso il single Lollo, sfociata in un bacio; perché dunque continuare? Perché non confrontarsi e chiudere la relazione, continuando poi fuori le frequentazioni con i single? VOTO 4.5

Intricato è invece il percorso di Mirko e Perla. Nel corso dell’ultima puntata i ruoli dei due fidanzati si sono letteralmente capovolti: se all’inizio era lui a destare la simpatia del pubblico e a subire gli attacchi della fidanzata, ora è lei ad avere il favore del pubblico. Mirko ha stravolto il suo percorso avvicinandosi alla single Greta e palesando nei suoi confronti un coinvolgimento emotivo. Le lacrime di Perla hanno reso evidente il sentimento reale nei confronti di Mirko, e la volontà di aggiustare il loro rapporto con un minimo sforzo in più di lui. Ce la faranno a recuperare il loro amore? VOTO 6.

