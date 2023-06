Temptation Island 2023: quanto guadagnano le coppie?/ Spuntano le presunte cifre: cachet importanti

Temptation Island 2023: quanto guadagnano le coppie?

Il countdown per la prima puntata di Temptation Island 2023 sta per terminare. Da lunedì 26 giugno, in prima serata, canale 5 trasmette la nuova edizione del programma dell’amore che, lo scorso anno, è stato messo in paura. Protagoniste della nuova edizione di Temptation Island 2023 sono sette coppie che hanno deciso di mettere alla prova il proprio rapporto separandosi per ventuno giorni e vivendo nel villaggio insieme a ragazzi e ragazze single. Una prova che potrebbe rendere più forte la relazione oppure portare ad una rottura definitiva, ma quanto guadagnano le coppie per mettere in giorno la propria storia che, in alcuni casi, è davvero importante?

Notizie ufficiali in merito non ci sono, ma qualche tempo fa Dagospia aveva pubblicato i presunti cachet delle coppie protagoniste del programma dell’estate di canale 5. Secondo il portale di Roberto D’Agostino le coppie riceverebbero una cifra compresa tra i 1800 e i 2600 euro ciascuna per 21 giorni di permanenza nel villaggio.

Temptation Island 2023: quanto guadagna Filippo Bisciglia?

Oltre alle coppie, Temptation Island è fatto anche dai tentatori e dalle tentatrici di cui, però, non ci sono indiscrezioni sui presunti cachet. Fondamentale, poi, per il programma è la presenza del conduttore. Anche quest’anno, a raccontare le emozioni dei vari protagonisti, sarà Filippo Bisciglia. Il conduttore si trova da diversi giorni in Sardegna insieme a tutta la squadra del programma, ma quanto guadagna effettivamente il conduttore?

Anche in questo caso non c’è nulla di ufficiale. Tuttavia pare che il cachet del conduttore possa aggirarsi intorno ai 50.000 euro. Sia per Bisciglia che per tutte le coppie, poi, ai guadagni, va aggiunta la popolarità che si raggiunge con la partecipazione al programma e che consente di poter fare serate in giro per i vari locali.

