Temptation Island 2023, ultima puntata/ Diretta e coppie: falò per Ale e Federico, Daniele e Vittoria

Temptation Island 2023: anticipazioni e diretta ultima puntata 31 luglio

Lunedì 31 luglio, in prima serata, canale 5 trasmette l’ultima, attesissima puntata di Temptation Island 2023. Per cinque coppie, il viaggio nei sentimenti si è già concluso, ma altre due coppie, questa sera, saranno le protagoniste degli ultimi falò con Filippo Bisciglia che mostrerà a ciascuno i video incriminati, ascoltando i loro sfoghi prima di rivolgere la fatidica domanda ovvero se uscire insieme dal villaggio o tornare a casa da single. Nella scorsa puntata della trasmissione, due coppie si sono confrontate. La prima è stata quella formata da Manuel e Francesca. I due si sono ritrovati al falò dopo la richiesta di lei e hanno deciso di tornare a casa da soli mettendo fine alla relazione.

La seconda coppia che ha affrontato il falò anticipato è stata quella di Mirko e Perla. Al termine di un confronto di fuoco, Mirko ha deciso di tornare a casa da solo mentre Perla ha dovuto accettare tale decisione ammettendo che avrebbe dato un’altra possibilità alla storia. Mirko, così, ha deciso di continuare a conoscere la tentatrice così come Perla. Cosa accadrà, invece, nell’ultima puntata?

Temptation Island 2023: il falò di Ale e Federico, Daniele e Vittoria

Una delle coppie più discusse è sicuramente quella formata da Ale e Federico. Nel corso delle precedenti puntate di Temptation Island 2023, Federico ha ammesso di non essere innamorato di Ale che, di fronte alle dichiarazioni del fidanzato, ha chiesto un falò di confronto immediato a cui Federico non si è presentato. Da qui la scelta di Ale di continuare il proprio percorso chiedendo alla produzione di Temptation Island 2023 di non mostrare alcun video a Federico. I due, questa sera, si ritroveranno l’uno di fronte all’altra durante il falò di confronto: l’addio sembra quasi inevitabile. Andrà davvero così?

Spazio, poi, alla coppia formata da Daniele e Vittoria. Quest’ultima vorrebbe un figlio e ha dato come termine ultimo novembre 2023. Daniele, invece, a causa dei numerosi litigi, ritiene che non sia ancora il momento giusto. I due, nel corso delle varie puntate, non si sono legati, in modo particolare, a nessun single limitandosi a sfogarsi. Tuttavia, dagli spoiler dell’ultima puntata, Daniele vedrà un video della fidanzata che lo farà letteralmente infuriare.

Al termine degli ultimi falò di confronto, nel corso dell’ultima puntata di Temptation Island 2023, Filippo Bisciglia incontrerà tutte le coppie per svelare al pubblico cos’è successo un mese dopo. Manu e Isabella, Davide e Alessia, Gabriela e Giuseppe che sono usciti insieme dal villaggio, stanno ancora insieme? Mirko e Perla stanno continuando la conoscenza con i rispettivi single? E cos’è successo tra Manuel e Francesca?

Tutte le emozioni dell'amore delle coppie di Temptation Island 2023 saranno trasmesse in diretta televisiva su canale 5 e in diretta streaming sul sito Mediaset Infinity o sull'apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi mobili.











