Lino e Alessia, finalmente l’incontro a Temptation Island 2024?/ Lei pronta a tutto: “Scappo per la spiaggia”

Prosegue l’esperienza di Lino e Alessia a Temptation Island 2024, il reality show condotto da Filippo Bisciglia che vede sette coppie mettere alla prova le rispettive storie d’amore confrontandosi quotidianamente con un gruppo di single tentatori e tentatrici nel villaggio resort Is Morus Relais in Sardegna. Sin dalla prima puntata Alessia ha dimostrato carattere richiedendo al primo sbaglio del fidanzato Lino un falò di confronto anticipato per mettere la parola fine alla loro storia d’amore. A scrivere al programma, infatti, è stata proprio Alessia stanca del comportamento di Lino e di alcuni tradimenti che ha perdonato per amore. La partecipazione a Temptation era l’ennesima prova per spingerlo a cambiare e a migliorare nei suoi confronti, ma Lino sin dal suo arrivo nel villaggio dei fidanzati ha cominciato a fare il piacione con le single fra battutine, balli e passeggiate in spiagge.

Tra tutte le single tentatrici, Lino ha puntato Maika con cui ha iniziato una conoscenza che ha infastidito non poco la fidanzata Alessia che ha richiesto immediatamente il falò di confronto. Lino ha deciso di non presentarsi, ma Alessia instancabile all’ennesimo video del fidanzato complice con la single Maika ha richiesto un secondo falò di confronto. Anche questa volta Lino ha rifiutato di confrontarsi con la fidanzata dimostrando mancanza di coraggio.

Lino e Alessia a Temptation Island 2024 vicini all’addio?

Cosa succederà durante la terza puntata di Temptation Island 2024? Alessia dopo il secondo rifiuto di Lino al falò di confronto anticipato non nasconde che non è affatto intenzionata a lasciarlo libero di viversi la conoscenza con la single Maika dinanzi alle telecamere. “Lui mi doveva dimostrare le cose, dice che sono moscia, ma non ti faccio fare il fighetto. Se non accetta il falò ne chiedo un altro e ancora un altro” – ha detto alle altre fidanzate con cui condivide il villaggio. Alessia è decisa e vuole a tutti i costi un confronto diretto ed immediato con il fidanzato Lino e, nel corso della terza puntata di Temptation Island 2024, arriverà a minacciare di superare la recinzione che separa i villaggi delle fidanzate e dei fidanzati: “Scappo per la spiaggia!”, sono le sue parole.

Assisteremo ad una scena cult come quella di Ciro Petrone che fuggì al controllo di tutto e tutti pur di riabbracciare la fidanzata Federica Caputo? Non resta che seguire la prossima puntata di Temptation per scoprirlo!











