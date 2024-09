Sono trascorse ormai diverse settimane dalla chiusura di Temptation Island 2024 e ovviamente l’hype è già a 1000 per la prossima edizione al via dal 10 settembre. Ma l’attenzione sui vecchi protagonisti non tramonta, soprattutto stando ad un aneddoto balzato all’attenzione dei fan e che chiama in causa Alessia Pascarella e Jenny Guardiano. Due destini agli antipodi all’interno del reality; la prima ha concluso la propria relazione – con Lino Giuliano – la seconda ha invece deciso di non chiudere il rapporto con Tony.

Federica e Alfonso, arriva la segnalazione sulla fidanzata di Temptation Island settembre 2024/ "Fanatica..."

Come racconta Isa e Chia, Alessia Pascarella e Jenny Guardiano di Temptation Island 2024 hanno di recente intrattenuto i rispettivi fan con una diretta su Instagram. Occasione che avrebbe dato adito ad un interrogativo non da poco: in che rapporti sono le due ex protagoniste con le altre concorrenti? Nelle ultime settimane sembravano tutte più unite che mai, salvo qualche eccezione, ma ad oggi le cose potrebbero essere decisamente cambiate.

Alfonso e Federica: chi è la sesta coppia di Temptation Island settembre 2024/ "Sono molto geloso..."

Jenny Guardiano, frecciatina a Siria Pingo dopo Temptation Island 2024?

“Il tempo rivela chi siamo veramente”, queste le parole sibilline di Jenny Guardiano incalzata dai fan a proposito dei rapporti attuali con le altre protagoniste di Temptation Island 2024. Breve e concisa, e forse anche ‘fredda’ la risposta di Alessia Pascarella quando le viene domandato – come riporta Isa e Chia – dei rapporti attuali con Siria Pingo. “Se siamo ancora in contatto? Sì”.

Come racconta il portale, proseguendo nella chiacchierata con i fan Jenny Guardiano e Alessia Pascarella avrebbero commentato anche i rapporti attuali con Martina De Ioannon e anche in questo caso la grande sintonia delle scorse settimane sembra essere sbiadita, principalmente per differenze logistiche e pratiche che alla lunga avrebbero raffreddato i rapporti.

Temptation Island, Fabio Mascaro fidanzato di Sara era già stato a Uomini e Donne/ Lite con Cristian Galella