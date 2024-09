Lino Giuliano contro Karina Cascella: continua lo scontro ma interviene Alessia Pascarella

Sabato scorso, 31 agosto 2024, è iniziato uno duro scontro tra Lino Giuliano di Temptation Island 2024 e Karina Cascella sui social. Il primo ha postato un video su Instagram in cui sfrecciava con la sua auto per le vie cittadine ed immancabilmente si è attirato le ire del web e le critiche anche dell’ex opinionista di Uomini e Donne. Karina ha criticato aspramente la scelta di reclutare Lino Giuliano nel cast del Grande Fratello. Sui social gli ha dato dell’ignorante e ha aggiunto: “Non si può prendere in un reality un elemento del genere”. La discussione è poi degenerata fino a quando Lino le ha dato della “fallita” tirando in mezzo la sua partecipazione nel dating show di Maria De Filippi di più di dieci anni fa quando ‘rubò’ a Paola Frizzerio Salvatore Angelucci.

Finita qui? Neanche per sogno perché la lite tra Lino Giuliano e Karina Cascella è proseguita per due giorni e nelle scorse ore è intervenuta anche l’ex fidanzata di Lino Giuliano Alessia Pascarella. Nonostante tra i due i rapporti siano pessimi la 31enne è scesa in campo per difendere l’ex: “Penso che stia degenerando un po’ tutto.” E subito dopo ha aggiunto: “Io capisco che quando entri in un programma televisivo ognuno può esprimere il proprio parere, “ci sta”, però si deve dare anche peso alle parole che vengono usate… Anche io sono stata giudicata usando parole come soggetto, degrado, cafona ecc. E le persone devono accettare anche di ricevere una risposta, soprattutto quando dall’altra parte c’è una persona forte caratterialmente.”

Intervenuta nella lite tra Lino Giuliano e Karina Cascella, Alessia Pascarella è poi scesa nel dettaglio difendendo apertamente il suo ex fidanzato: “Il mio ex non avrà avuto un comportamento giusto nei miei confronti (ed è il motivo per cui siamo usciti separati). Ma dire che sono stata calpestata e maltrattata, anche meno. Ovviamente voi avete visto un confronto molto acceso, perché siamo due caratteri molto forti, ma non è un mostro, non mi ha maltrattata“.

E mentre Giuliano e Cascella hanno deciso di agire per via legali dopo i toni accesissimi della discussione, molti sono convinti che Alessia Pascarella stia difendendo pubblicamente Lino Giuliano perché intenzionata ad entrare anche lei al Grande Fratello e replicare con Lino lo stesso percorso che Perla Vatiero e Mirko Brunetti fecero nella scorsa edizione del reality e le ultime frasi sembrano confermare tali ipotesi: “Se sto qui a rispondere è giusto perché gli sono state attribuite parole pesanti ed essendo una persona che ha fatto parte della mia vita ho voluto esprimermi, (quindi non iniziate a fare film) avrebbe fatto lo stesso anche lui.”

