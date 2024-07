Temptation Island 2024 censurato: parla l’autrice Raffaella Mennoia/ “Ecco perché non viene mostrato tutto”

Scatta la censura a Temptation Island 2024, Raffaella Mennoia: “Non è hard come negli altri Paesi”

L’unico programma estivo a segnare degli ascolti in share e numero si spettatori più alti della stagione invernale è Temptation Island. Il reality dei sentimenti in cui le coppie in crisi si mettono alla prova per testare il loro amore ha superato il 30% di share merito senz’altro non solo dei protagonisti ma anche e soprattutto delle scelte degli autori, attenti a curare tutto nei minimi dettagli dal montaggio fino alla scelta delle canzoni di sottofondo. Ed a proposito degli autori, di recente Raffaella Mennoia ha rilasciato un’intervista a La Repubblica in cui ha rivelato che Temptation Island 2024 è censurato.

Nel dettaglio, l’autrice e storica collaboratrice di Maria De Filippi ha rivelato che a differenza che nelle edizioni degli altri Paesi, hanno scelto di non mostrare in maniera esplicita tutto quello che succede per lasciare spazio all’immaginazione. Insomma hanno optato per seguire una linea più casta nel loro reality. “Che cos’ha di diverso la versione italiana rispetto alle altre? L’abbiamo resa interessante grazie al montaggio, più di un bacio o una porta che si chiude, non mostriamo. In altre edizioni è più hard. Per noi funziona l’immaginazione” ha confessato Raffella Mennoia.

“A Temptation Island 2024 non ci vedo niente di trash”: Raffaella Mennoia replica a tono alle critiche

Nonostante gli ascolti record non mancano le critiche e gli attacchi a Temptation Island 2024. In molti sostengono che sia eccessivamente trash, nel senso dispregiativo di televisione spazzatura, mentre altri sostengono che si normalizzino comportamenti eccessivamente possessivi e gelosi facendo passare dei messaggi pericolosi. Su tutte queste critiche, sempre durante l’intervista a La Repubblica, Raffaella Mennoia ha risposto a tono: “Cosa rispondo a quelli che dicono che questo programma è trash? Io non ci vedo niente di trash però ho anche imparato che se non si capisce bene una cosa si fa presto a dire: “È trash”. Poi chi lo dice, chissà, fa le stesse cose a casa sua.” E a chi invece gli ha chiesto se non ci fosse dell’esibizioni in molte coppie ha replicato: “Se l’esibizionismo ha un peso? Per me non è esibizionismo, magari c’è l’idea: “Vado a fare un giro in tv”. Poi c’è chi è contrario fa terapia di coppia, Io l’ho fatta a lungo. Se sarei mai andata in tv? Si. Sono possibilista, nella vita difficilmente dico “mai” o “sempre””.











