Raffaella Mennoia: “Coppie fake a Temptation Island 2024? Alcune mentono”/ “La gelosia di Raul…”

Raziocinio, intuito e penna convergono nel nome di Raffaella Mennoia: l’autrice di Temptation Island 2024 – oltre che di Uomini e Donne – è stata intervistata da La Repubblica rivelando dei piccoli segreti e retroscena che riguardano appunto il reality dedicato ai dissidi sentimentali. Il braccio destro di Maria De Filippi è partita da un tema dominante anche a programma inoltrato, ovvero la veridicità delle coppie con l’accusa pendente per alcune di essere fake.

“Ne vedo tante di coppie, 150, 160; quelle che incontro sono già state scremate dagli autori. Entrano nella stanza dove faccio il casting e parlo singolarmente con lui e con lei. Se mi appassiono a quello che mi raccontano nel primo quarto d’ora, è andata”. Raffaella Mennoia arriva così al nocciolo della questione, spiegando come l’intuito sia fondamentale per scovare le coppie fake: “Alcune coppie sono fake e mentono; l’istinto ti salva, c’è poco da fare. Se una persona è empatica, capisce: separandoli, per quanto possano essere furbi, capisci che non sono una coppia”.

Raffaella Mennoia ‘difende’ Raul di Temptation Island 2024: “Non raccontiamo gelosie patologiche, lui è un bravo ragazzo…”

Raffaella Mennoia si è espressa – nell’intervista per La Repubblica – anche sul tema della gelosia con particolare riferimento a Raul, uno dei fidanzati di Temptation Island 2024. Il ragazzo ha destato alcune discussioni in rete a proposito della sua irruenza eccessiva per questioni di gelosia ma l’autrice ha voluto fare chiarezza: “In un programma come Temptation Island il 90% dei concorrenti è ossessionato dalla gelosia. Siamo attenti a non rappresentare gelosie patologiche; Raul è molto giovane, è innamorato folle, cresce in un quartiere non facile in una famiglia di lavoratori. E’ un bravo ragazzo… Da quello che si è visto può dare l’idea di essere Otello; divide, ma siamo alla terza puntata e ce ne sono altre, le cose cambiano”. E chissà che quest’ultima considerazione non sia un indizio interessante per la terza puntata del reality in onda questa sera – 11 lugio 2024 – su Canale 5.

A proposito del format in generale, Raffaella Mennoia si è espressa anche sul giudizio di alcuni che definiscono Temptation Island 2024 un prodotto trash. “Chi lo dice, chissà, fa le stesse cose a casa sua… Nei reality nip, i non famosi sono veri. Ci sono telecamere che non vedi e te le dimentichi”. L’autrice ha poi aggiunto: “Poi c’è il lavoro degli autori, siamo un gruppo unito con le nostre simpatie e antipatie; ma non si dice a un concorrente: ‘fai questo’”.











