Come è finita la storia tra Christian e Ludovica?

Questa sera Temptation Island 2024 chiuderà i battenti davanti al pubblico di Canale Cinque, ponendo la parola fine, almeno per adesso, alle storie narrate sulle reti Mediaset nelle ultime settimane, tra queste c’è ovviamente quella tra Christian e Ludovica, due protagonisti di questa edizione, i primi a presentarsi davanti al falò e a dirsi addio, troppo grande il dolore per lui quando ha visto la sua fidanzata avvicinarsi al single Andrea. Stasera il pubblico avrà la possibilità di scoprire come sono andate le cose tra i due dopo Temptation Island 2024, ma la previsione nata sui social è che i due siano arrivati in maniera forse troppo avventata alla scelta di dividere le loro strade, un ritorno di fiamma è dunque da prendere in considerazione anche a breve termine.

Ludovica però riguardo a Christian si era detta decida, parlando di un amore che probabilmente non era mai sbocciato per davvero: “Da parte mia non c’è quel sentimento che lui merita di avere, non posso darglielo, non penso di avergli mancato di rispetto” ha detto lei dopo il falò davanti agli occhi sempre attenti di Filippo Bisciglia.

Temptation Island 2024, Luca e Gaia sorprendono con la loro storia: può ancora accadere di tutto

Un’altra coppia finita nel mirino dei telespettatori durante il viaggio nei sentimenti, che in realtà ha completato il percorso nella puntata di ieri mercoledì 24 luglio, è quella formata tra Gaia e Luca, al falò di confronto hanno deciso di provare a darsi un’altra chance, decisione della ragazza che non ha affatto convinto il pubblico di Temptation Island, e proprio per questo il confronto un mese dopo la fine del programma regalerà grandi colpi di scena questa sera.

I continui tradimenti ammessi da Luca a Gaia hanno fatto storcere il naso ai telespettatori, che hanno consigliato alla ragazza di aprire gli occhi, ma questa relazione è quella che come tante può essere rappresentata come un tira e molla continuo, tradotto, dopo la fine di Temptation Island 2024 è impossibile escludere qualsiasi scenario, l’amore tra i due potrebbe anche esserci, soprattutto da parte di lei, gli atteggiamenti del passato di lui non sembrano indurre però all’ottimismo, nonostante al falò si sia detto cambiato una volta per tutte.