Temptation Island 2024, Christian e Ludovica sono la terza coppia/ “Mi ha tradito due volte”

Christian e Ludovica sono la nuova coppia del programma di Canale Cinque

Piano piano si sta alzando sempre di più il velo sulla nuova edizione di Temptation Island 2024, il programma di Mediaset condotto ancora una volta da Filippo Bisciglia. Nelle scorse ore il profilo ufficiale del programma ha svelato che Christian e Ludovica sono ufficialmente la terza coppia del format e lui ha rivelato i motivi che hanno spinto entrambi a partecipare al viaggio nei sentimenti, pronto a scattare nei prossimi giorni come nella migliore delle tradizioni.

Le parole di Christian dal profilo Instagram di Temptation Island: “Mi chiamo Christian, ho 34 anni, vengo da Vasto e sono fidanzato con Ludovica da un anno e dieci mesi, scrivo io a Temptation Island perché Ludovica mi ha lasciato due volte dicendomi che era un po’ confusa riguardo i sentimenti che provava verso di me, quando invece poi ho scoperto che mi ha tradito due volte con la stessa persona. Se l’ho perdonata è perché sono innamorato di lei e vorrei capire se anche per lei è la stessa cosa” ha raccontato il ragazzo snocciolando i problemi di coppia.

Temptation Island 2024 torna con la nuova edizione: chi sono i primi concorrenti

Quella rivelata oggi è la terza coppia di partecipanti al viaggio nei sentimenti, che nei giorni scorsi ha già presentato al pubblico altri quattro protagonisti del format in partenza su Canale Cinque tra qualche giorno. Jenny Guardiano e Tony Renda hanno raccontato ai social di Temptation Island la loro storia, che però ha scatenato qualche dubbio in particolare tra i vari esperti di gossip, con Amedeo Venza che ha raccolto qualche segnalazione che cozza con la versione fornita dai due, secondo la quale lui sarebbe una sorta di latin lover, sempre in cerca di nuove presenze femminili, ma alcuni conoscenti avrebbero invece presentato una versione dei fatti diversa: “Stanno sempre insieme, convivono… non li vedo da molto ma lui simpatico e ragazzo di altri tempi, non è un marpione!” il messaggio riportato da Venza che dunque ha scatenato i sospetti sul reale motivo che ha spinto i due a partecipare al format.

Siria e Matteo invece sono la prima coppia annunciata per questa edizione 2024 del programma, lei ha perso oltre 80 kg negli ultimi tre anni, ha iniziato a piacersi e ora lei cerca divertimento e soprattutto di capire se può piacere anche in questa nuova feste al fidanzato.











