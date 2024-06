Jenny Guardiano e Tony Renda, mistero sulla coppia di Temptation Island 2024/ “Si erano lasciati”: il rumor

Temptation Island 2024: prime segnalazioni su Jenny Guardiano e Tony Renda

Prossimamente andrà in onda Temptation Island 2024, la nuova edizione del docu-reality per eccellenza dell’estate degli italiani in onda su Canale5. Tornano le storie dei protagonisti di Filippo Bisciglia e, negli scorsi giorni, sono state ufficializzate le prime due coppie: la prima è composta da Siria e Matteo, la seconda è quella sicuramente più discussa e chiacchierata del momento ed è formata da Jenny Guardiano e Tony Renda. Entrambi arrivano da Catania e sono fidanzati da 5 anni, come rivelato nella clip di presentazione, tuttavia su di loro sono piombate le prime segnalazioni social.

Ancor prima dell’inizio di questa edizione, infatti, la coppia di siciliani è al centro di rumors legati ad alcune presunte divergenze rispetto a quanto da loro raccontato in sede di presentazione nella clip ufficiale. Amedeo Venza, in particolare, ha condiviso tra le stories del suo profilo Instagram alcune segnalazioni ricevute da utenti del web, che sembrano conoscere bene la coppia. La prima, in particolare, rivela: “Lei sempre con lui, convivono… non li vedo da molto ma lui simpatico e ragazzo di altri tempi, non è un marpione!“.

Jenny Guardiano e Tony Renda “si erano lasciati“: è mistero sulla coppia

La segnalazione svela dunque che Tony Renda sarebbe in realtà un bravo ragazzo. E soprattutto non un “marpione”, come invece lasciato intendere da Jenny Guardiano nel video di presentazione, quando ha confessato che è spesso circondato da ragazze e che avrebbe addirittura scoperto alcune chat compromettenti tra il fidanzato e un’altra donna. Anche lo stesso Amedeo Venza fa notare: “Non capisco allora perché lei lo ha dipinto come un traditore seriale!“.

Un’altra segnalazione ricevuta dal blogger ed esperto di gossip lascia invece intendere che i due, in passato, si sarebbero lasciati per poco tempo. La scorsa estate, come riporta l’utente anonimo, Jenny sarebbe andata nella casa al mare dei suoi genitori per qualche giorno poiché “si erano lasciati“. La coppia avrebbe dunque affrontato una crisi passeggera con annessa rottura, pur non avendolo comunicato durante la presentazione e ribadendo invece di essere fidanzati da 5 anni. Segnalazioni che aggiungono un tocco di pepe alla coppia, pronta a candidarsi come protagonista di Temptation Island 2024.

