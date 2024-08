Dopo la fine di Temptation Island 2024 tutti si chiedono che fine abbiano fatto le fidanzate coi tentatori ai quali si sono legate di più. È il caso di Vittoria Bricarello e Simone Dell’Agnello, che si sono conosciuti nel villaggio del reality più seguito dell’estate. Come sta andando tra di loro? Stanno ancora insieme? A parlare è proprio il tentatore, che nelle scorse ore ha voluto rispondere ad alcune domande su Instagram, in particolare a quelle che riguardavano la storia con l’ex fidanzata di Alex. Dopotutto, i fan di Temptation Island 2024 sanno che tra i due pare essere scoppiato un vero sentimento, e che una volta finito il programma si sono rivisti.

Simone inizia a raccontare nelle storie di Instagram come è nato tutto, partendo dall’ingaggio a Temptation Island 2024. È stato quasi un caso per il bel tentatore biondo, che si è trovato iscritto ai casting dalla sorella, che sapendolo single ha deciso di dargli una chance sotto la guida di Filippo Bisciglia. Poi parte con il racconto vero e proprio, spiegando per filo e per segno come ha conosciuto Vittoria: “Un giorno mi sono ritrovato in spiaggia con Vitto”, spiega: “Abbiamo parlato di cani e io ho pianto”. Un racconto sincero e commovente quello di Simone, che durante il programma si è rivelato genuino e sincero.

Temptation Island 2024, Simone scherza coi fan: “Il momento più bello con Vitto non l’hanno fatto vedere…”

Del resto, glielo si leggeva nello sguardo che era scattato qualcosa. Il momento più bello con Vittoria? Simone risponde anche a questo: “Il momento più bello non l’hanno fatto vedere”, dice con ironia, lasciando trasparire che forse, nei luoghi più privati di Temptation Island 2024 è successo qualcosa di importante. Poi, il bel tentatore ha aggiunto qualche particolare sulla loro uscita dal programma, spiegando che fuori si sono rivisti, lui ha raggiunto lei e lei ha raggiunto lui. “L’ho vista soffrire tanto”, aggiunge: “Lei è gentile e generosa, merita tanto”.

Simone è apparso a tutti come un ragazzo d’oro, che nel reality di Temptation Island 2024 si è messo in gioco in maniera molto pura e lo dimostra anche la durata della sua precedente relazione, durata ben otto anni: “Per me lei rimarrà sempre una parte importante della mia vita”, confessa sui social, ammettendo che proprio nel villaggio si è reso conto di quanto l’ha fatta soffrire, tanto da averglielo scritto per farglielo sapere. Che ritorni con la ex? Questo ancora non si sa, ma di certo si era preso anche lui una bella cotta per Vittoria, che prima di andare al falò, ha coronato il percorso con baci appassionati e coccole dolcissime.