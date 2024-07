Alex e Vittoria dopo Temptation Island 2024: “Imbarazzato per lei“

Alex e Vittoria sono usciti separati da Temptation Island 2024, nella puntata finale andata in onda ieri sera: il falò di confronto non si è rivelato risolutivo e, anzi, ha acuito ulteriormente le distanze tra i due che, alla fine, hanno deciso di lasciarsi. Lui ha abbandonato la Sardegna da solo, lei ha rivisto il single Simone Dell’Agnello e ha voluto uscire con lui: la coppia si è dunque detta addio e l’hanno confermato anche nell’intervista a WittyTv un mese dopo il programma.

“Sto bene, ho ripreso in mano la mia vita e ricominciato a pensare più a me stesso e alle cose lasciate in sospeso – ammette Alex – Questo percorso mi ha dato la possibilità di capire in primis me stesso, e poi ritrovare la consapevolezza che nell’ultimo anno mi è mancata“. A spiazzarlo è stato l’avvicinamento della ormai ex fidanzata al tentatore Simone: “Mi aveva sempre rassicurato dicendo ‘Non mi avvicinerò a nessuno’, e mi sono fidato“. E aggiunge: “Mi ha stupito questa vicinanza con questa persona in pochi giorni. Tutto quello che non voleva da me, lo ha fatto lei. Io sono stato imbarazzato per lei, perché al falò mi ha detto: ‘Perché mi hai fatto uscire? Volevo stare ancora là'”. La coppia non si è più messa in contatto ma Alex, svela, ha risentito la single Nicole: “Non ho più avuta l’esigenza di vederla e sentirla, invece con Nicole ci siamo sentiti ma non visti, però abbiamo un bel rapporto“.

Vittoria e l’addio ad Alex: “Non ho ritenuto necessario vederci“

Anche Vittoria conferma l’addio ad Alex un mese dopo Temptation Island 2024: “Sono scombussolata, però piano piano sto cercando di mettere ordine nella mia vita. Sono entrata per avere dimostrazioni da lui per poter continuare a vivere la nostra relazione in modo sereno, invece è successo l’opposto“. Ricordando la sua prima parte di esperienza, confessa: “I primi giorni sono stata malissimo e ho pianto, mi è crollato tutto. Le cose tra noi già fuori non andavano benissimo, io avevo molti dubbi perché c’erano atteggiamenti ambigui da parte sua, ma questi dubbi li giustificavo, alla fine da innamorata ti fidi e gli credi“.

Dopo un inizio cauto, Vittoria ha poi approfondito la conoscenza con il tentatore Simone: “A un certo punto qualcosa dentro di me è cambiato e non potevo più continuare ad elemosinare amore da lui e quindi ho deciso di vivermi la mia esperienza staccata da lui“. Con Alex, conferma, non ci sono più rapporti e non si sono più visti: “Non ho ritenuto necessario vederci e anche lui, quindi mi sono organizzata con sua sorella per andare a ritirare le mie cose da casa sua. Per parlare di ciò che è successo mi ha solo cercato lui una volta, ma abbiamo solo ribadito quello che ci siamo detti sul tronco: la nostra storia è finita, non mi importa più di lui“.