Temptation Island 2024, sparisce un video dal montaggio: la polemica di Simone e Vittoria

A una settimana dal termine del viaggio nei sentimenti per gli ex protagonisti di Temptation Island 2024 è giunto il momento di fare i conti con la realtà, tra nuove storie nate all’interno del resort e altre che invece sono giunte al capolinea. Vittoria, ex di Alex Petri, ha iniziato una frequentazione con il tentatore Simone Dell’Agnello dopo aver regalato momenti dall’alto tasso erotico. L’ex calciatore nelle scorse ore è riapparso sui social, dove ha risposto alle tante curiosità dei fan e ha svelato anche un dettaglio che non è certo passato inosservato: “Il momento più bello con Vittoria? E’ un momento con Vittoria che è sparito dal montaggio” ha rivelato l’ex attaccante dell’Inter non dando altri dettagli.

Intanto però la coppia formata da Simone e Vittoria continua la frequentazione anche dopo la fine di Temptation Island 2024, il programma che ha dato loro la possibilità di conoscersi e creare un legame capace di proseguire anche lontano dal resort.

Temptation Island 2024, la dedica di Simone per Vittoria

Proprio durante le battute finali del programma condotto da Filippo Bisciglia su Canale Cinque, il tentatore Simone si è lasciato andare a uno speciale augurio nei confronti di Vittoria Bricarello, ripartita subito in amore dopo la fine della storia con Alex Petri a Temptation Island 2024.

Vittorio ha speso una importante dedica per la ragazza: “Sei stato una cosa non cercata, è stato bellissimo, mi hai risvegliato cose che erano morte da tanto tempo e sei diventato tanto importante e in pochissimi giorni, ci tengo tanto a te, ti vorrei rivedere fuori.” E la frequentazione tra i due sta andando avanti dopo la chiusura del villaggio, inoltre nei giorni scorsi Vittoria è tornata a parlare anche della fine della storia con Alex, sbottando contro coloro che ancora oggi etichettano la loro relazione come ‘fake’: “Mi sono stufata di queste voci, poi se lui andava in giro a fare i suoi porci comodi con gli amici io questo non lo posso sapere, non capisco perché le segnalazioni implicano che noi avessimo una storia finta”

