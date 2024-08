È gia finita la storia tra Lino Giuliano e Maika Randazzo? Dopo Temptation Island 2024 l’ex fidanzato di Alessia Pascarella continua a far parlare di sé, tra video sui social e frecciate a destra e manca. Poco tempo fa, Lino ha attaccato Martina De Ioannon in un video, dopo che quest’ultima ha preso le difese di Alessia, che nel villaggio è diventata una sua amica molto stretta. Dopo il programma, Lino Giuliano ha frequentato per un po’ la sua tentatrice preferita, con la quale ha legato molto nel villaggio.

Si tratta di Maika Randazzo, con la quale ha pubblicato un selfie in un letto qualche giorno fa, scatenando la rabbia di Alessia Pascarella, che su TikTok si è scatenata con un video frecciata insieme alle altre fidanzate uscite senza un compagno dal villaggio più famoso d’Italia. Ebbene, i fan di Temptation Island 2024 si stanno chiedendo se Lino Giuliano e Maika Randazzo si sono lasciati o stanno ancora insieme, dato che nelle ultime ore sono usciti alcuni indizi che non fanno ben sperare sulla coppia. Il primo è una storia di Maika, la quale ha scritto: “Non vi lusingate di aver avuto il mio interesse e non illudetevi di avercelo ancora. E chiudo, cià.”. Parole che hanno subito acceso i seguaci della neo-coppia e che hanno subito fatto pensare ad una fine inattesa dopo Temptation Island 2024.

Mentre Maika ha pubblicato la storia, anche Lino ha caricato su TikTok un video in cui canta sotto una canzone d’amore nostalgica, come se dovesse chiedere perdono di qualcosa. La canzone dice: “Spero solo che tu non ti arrabbi di più come hai fatto prima con me”, altra frase che potrebbe indicare qualcosa di strano nella loro relazione. Infatti, i fan di Lino gli hanno subito chiesto se andasse tutto bene, ma lui ha risposto in modo molto conciso con un: “Mmmm….NI”. Poi ha continuato, rispondendo ad un fan di essersi reso conto di molte cose su Maika ma che non vuole dire niente per non infangare la sua persona.

“In certi aspetti dovrebbe migliorare per andare d’accordo con me, ma parliamo di piccolezze.”, scrive su Instagram, “non si scappa dai “problemi”. Un’altra segnalazione arriva poi da Deianira Marzano, che dice di conoscere indirettamente Maika. Tale persona sa che tra Lino e la tentatrice il rapporto si è definitivamente concluso data l’eccessiva gelosia di lui, cosa che aveva mostrato anche a Temptation Island 2024 quando avevano litigato. Come stanno davvero le cose? Non ci resta che aspettare altri indizi o conferme ufficiali da parte dei due, mentre Alessia…se la gode!