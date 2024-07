Temptation Island 2024, nuova edizione autunnale: chi sono i concorrenti?/ Tra le coppie di Uomini e Donne…

E’ stato un ritorno spaziale per Temptation Island 2024, soprattutto in termini di seguito e boom di share. La prossima settimana sarà quella conclusiva e conosceremo il destino delle coppie che hanno scelto il reality a tema sentimentale per dirimere i propri dissidi. Oltre all’hype per l’atto conclusivo dell’attuale stagione, non può non essere segnalata la curiosità in crescita costante per quella che sarà una nuova edizione di Temptation Island, versione autunnale.

Martina De Ioannon e Carlo Marini fidanzati dopo Temptation Island 2024?/ "Si baciavano": segnalazione choc!

Già da settimane si accavallano i rumor sulle possibili coppie e partecipanti della nuova edizione autunnale di Temptation Island 2024: chiaramente, tornano in orbita diversi nomi appartenenti, tra passato recente e più remoto, a Uomini e Donne. Spesso il dating show di Canale 5 è stato utilizzato come bacino da cui attingere, e viceversa; motivo lecito per credere che per la prossima edizione autunnale di Temptation Island 2024 il clichè potrebbe essere il medesimo.

Temptation Island 2024, Manuela Carriero contro Tony, Luca e Lino/ “Egoisti, imbarazzanti e vergognosi”

Temptation Island 2024, la nuova edizione autunnale potrebbe ‘accogliere’ le coppie di Uomini e Donne

Come riporta BlogTivvu, sarebbe stato Lorenzo Pugnaloni ad offrire nuovi spunti per i possibili concorrenti della nuova edizione autunnale di Temptation Island 2024. Nel cast del reality a tema sentimentale potrebbero infatti essere inserite alcune coppie uscite di recente da Uomini e Donne appartenenti al trono over. E non è tutto: tra i concorrenti potrebbero figurare anche ex corteggiatori e corteggiatrici del dating show, in linea di principio nei rispettivi cast di tentatori e tentatrici. In ogni caso, non sono reperibili ulteriori spoiler e dovremo attendere ancora alcune settimane prima di novità corpose e per scoprire se tra i concorrenti della nuova edizione autunnale di Temptation Island 2024 ci saranno anche delle coppie reduci da Uomini e Donne.











© RIPRODUZIONE RISERVATA