Anticipazioni Temptation Island 2024, 5a puntata 25 luglio 2024/ Scontro Alessia e Lino, falò per Gaia e Luca

Temptation Island 2024, anticipazioni puntata del 25 luglio 2024: continua lo scontro tra Alessia e Lino

Si è appena conclusa una puntata ricca di colpi di scena e dalle anticipazioni su Temptation Island 2024, fornite a fine puntata da Filippo Bisciglia, si scopre che anche nella prossima non mancheranno dei risvolti inaspettati e spiazzanti. Innanzitutto continuerà il falò di confronto immediato di fuoco tra Alessia e Lino. Non era mai successo in dieci anni di trasmissione che qualcuno rifiutasse il falò di confronto immediato per ben cinque volte di fila e invece Lino Giuliano lo ha fatto. Quando finalmente dopo le infinite insistenze di Filippo Bisciglia si è deciso a presentarsi lo scontro con Alessia è stato accesissimo.

La 30enne napoletana lo ha incolpato di essersi comportato in maniera schifosa, iniziando un flirt con la single Maika. E non è tutto perché il 29enne ha anche cercato di difendersi dando la colpa del suo comportamento alla fidanzata! Nella prossima puntata continuerà lo scontro tra i due e si scoprirà che scelta farà Alessia dopo Temptation Island 2024, con Lino staranno ancora insieme o si lasceranno? Spazio avranno poi anche le altre coppie del programma come Siria e Matteo, Jenny e Tony, Raul e Martina e Vittoria e Alex.

Anticipazioni Temptation Island 2024, falò di confronto tra Gaia e Luca

Il falò di confronto tra Alessia e Lino non sarà l’unico nella puntata del 25 luglio 2024 di Temptation Island, dalle anticipazioni fornite da Filippo Bisciglia si scopre che ce ne saranno altre due. Il primo vedrà confrontarsi Luca e Gaia. Il giovane dopo aver confessato che per lui tradire è un bisogno fisiologico e che lo ha sempre fatto e continuerà a farlo, non ha gradito per nulla la vicinanza della sua fidanzata Gaia e il tentatore Jakub.

Accecato di gelosia ha chiesto il falò di confronto, la ragazza accetterà? Quasi certamente si considerando che ad inizio puntata non era presente nel falò delle fidanzate. Ed infine ci sarà anche un altra coppia che chiederà il falò di confronto: chi sarà? Insomma, se ne vedranno delle belle. Le ultime due puntate del reality dei sentimenti andranno in onda eccezionalmente mercoledì 25 e giovedì 26 luglio 2024.

