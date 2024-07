Cos’è successo dopo il programma tra Raul e Siriana, tentatrice di Temptation Island 2024? A chiederselo sono tantissimi, specialmente dopo la scenetta andata in onda su Canale 5 il 18 luglio 2024, in cui si vedono loro due mentre si scambiano tenere effusioni. Al di là della telecamera, Martina guardava il filmato dal pinnettu, convinta di stare assistendo ad una scena pressoché fasulla. Il motivo? Raul è sempre stato molto geloso di lei, e non si sarebbe mai avvinghiato a nessuna ragazza se non per ripicca.

Lo stesso pensiero lo hanno avuto anche le altre fidanzate, che ormai hanno imparato a conoscerlo attraverso i video: anche secondo loro era tutta una messa in scena per vendicarsi di Martina, dato il suo avvicinamento con il tentatore Carlo Marini. Quella tra Martina e Raul è una storia breve ma complicata. Entrambi stanno insieme da 10 mesi, ma hanno qualche problema relativo alla gelosia di lui, che sembra essere costantemente preoccupato di un presunto tradimento da parte della ragazza, il che li ha spinti ad entrare a Temptation Island 2024. Oltretutto, Raul vorrebbe andare a convivere, ma lei si rifiuta proprio per la paura di finire invischiata in una relazione tossica e possessiva.

Temptation Island 2024: Raul avvistato con un’altra tentatrice, e non è Siriana

Secondo gli spoiler, la coppia è uscita dal programma da single dopo il falò, ma questo lo vedremo nell’ultima puntata che andrà in onda giovedì 25 luglio 2024. Intanto i fan di Temptation Island 2024 si stanno già chiedendo com’è finita tra Siriana e Raul, che nelle ultime puntate sembravano molto affiatati. A riportare le ultime news su di Raul e Siriana è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, che su Instagram ha fatto una segnalazione nelle sue storie, spiegando che una sua follower avrebbe beccato Raul insieme ad una tentatrice che però non è Siriana, bensì Nicole Belloni, che all’interno di Temptation Island 2024 si era insidiata nella relazione tra Alex e Vittoria, mandandoli in crisi.

Una delle seguaci di Deianira ha anche spiegato che non solo Raul si sta rifacendo una vita fuori dal programma, ma anche Martina! Quest’ultima è stata vista insieme a Carlo Marini, tentatore alla quale si era affezionate durante il percorso. Eppure, sorgono un po’ di dubbi: il primo è che Carlo Marini sembra essere il nuovo tronista di Uomini e Donne 2024, il secondo è che per quanto Deianira si fidi dei suoi fan, non esistono foto o video che provano la fine della loro relazione dopo Temptation Island 2024. Non ci resta che aspettare la fine dell’ultima puntata per scoprire tutta la verità sui social.