Jenny e Tony, una delle coppie più discusse di questa undicesima edizione di Temptation Island 2024, è giunta al termine del famoso viaggio nei sentimenti di Canale 5, sotto la guida del “traghettatore d’anime” Filippo Bisciglia. Per la prima volta durante l’ultima puntata, Tony ha visto un filmato sulla sua ragazza, che dopo tanto tempo è riuscita a volersi un po’ più bene e a riaffermare la sua individualità, cosa che non era mai riuscita a fare con lui. Molto più grande di lei, il fidanzato ha ammesso di averla manipolata per ben cinque anni dato che era solo una ragazzina. Non le permetteva di andare alle feste da sola e di questo Jenny ne ha sempre sofferto, specialmente una volta confrontatasi con le fidanzate del villaggio che le hanno fatto aprire gli occhi su quanto tossica fosse quella relazione.

Del resto, la creatività e la vitalità di lui non si sono mai fermate nemmeno a Temptation Island 2024, tanto che appena prima del falò aveva portato 5 delle ragazze single in gita a casa sua in Sardegna, dove c’era una piscina enorme ad attenderle. Nel pinnettu, Jenny si è poi trovata a guardare un Tony apparentemente diverso, pensieroso e pentito di tutto quello che ha fatto negli ultimi anni, soggiogandola e limitandola nella sua libertà personale. “L’ho manipolata, lo ammetto. Le ho fatto del male” ha detto agli altri fidanzati, parole a cui Jenny non ha inizialmente creduto, data l’ammissione di colpa. “Mentre cantavamo pensavo, perché non possiamo vivere insieme così? Io non posso snaturare la mia persona”, dice Tony agli altri ragazzi, con una consapevolezza momentanea: “Se non è lei non sarà più nessun’altra”. Fortunatamente, i social si sono resi conto da subito dell’indole manipolatoria di Tony, che non ha fatto altro che convincerla di essere cambiato per tutto il falò. Le reazioni su X e su Instagram sono state devastanti.

Temptation Island 2024, Jenny cede e i fan impazziscono: “Ma come fa a stare con quel carciofo?”

Su X sono scoppiati infiniti commenti, gli spettatori hanno capito immediatamente che Tony la stava manipolando ancora una volta, con mille promesse alle quali lei avrebbe ancora ceduto. E così è stato, purtroppo. Nonostante all’inizio le fidanzate abbiano provato ad aprirle gli occhi con un: “Attenta, sta tentando di salvarsi la faccia”, lei non ha mai avuto la minima intenzione di lasciarlo. Il pubblico da casa sa bene quello che ri-succederà tra di loro, altre finzioni e problemi, cosa piuttosto plausibile dopo i numerosi tradimenti che Jenny ha dovuto subire e che probabilmente non finiranno, dato che a quanto pare Jenny e Tony si sono lasciati dopo Temptation Island 2024.

“Questa coppia di Tony e Jenny fa paura“, scrivono alcuni. Un utente accusa invece il conduttore: “Ecco se Filippo doveva salvare almeno una coppia doveva salvare loro non jenny e tony“. Effettivamente il comportamento di Filippo Bisciglia ha fatto discutere, soprattutto davanti alle scuse palesi del fidanzato. Altri, però danno una spiegazione che effettivamente non fa una piega: “Comunque dovete capire che Jenny non è vittima. Lei sapeva già da subito che non lo avrebbe lasciato. Alla fine entrambi sono diventati “famosi” e ora inizierà a sponsorizzare creme sui social e magari arrivare al GF (lei o Tony)”. Insomma, Tony, 41enne ha vinto ancora, anche a Temptation Island 2024. “Non avrò patteggiamenti e mediazioni, ma punterò tutto sull’asso di cuori”, aveva spiegato ai fidanzati prima di presentarsi al falò di confronto. La loro coppia è stata l’esempio perfetto di come la manipolazione può perdurare per anni, anche di fronte all’evidenza.