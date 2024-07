Jenny esplode di rabbia a Temptation Island 2024 contro Tony: “Mi fa schifo ogni giorno di più”

Si è giunti quasi alla fine del viaggio nei sentimenti e tra le coppie di Temptation Island 2024 ci sono Jenny e Tony. A scrivere al programma e la 26enne catanese che vorrebbe più certezze e responsabilità da parte del suo fidanzato che ha tranquillamente ammesso di averla tradita. E mentre Tony si è avvicinato alle altre single, nella scorsa puntata Jenny si è aperta e confidata con il single Luigi. Adesso, però, è tempo per Jenny Guardiano di vedere un video di Tony Renda nel pinnettu. Nel video in questione il dj ammette candidamente di essersi creato una doppia vita.

Tony di Temptation Island 2024 scherza con le altre ragazze tra baci e carezze e si lascia andare a delle confidenze: “L’equilibrio per andare avanti era questo: che lei non veda ciò che realmente sono. Mr Hyde lo faccio uscire quando lei non c’è, li sono me stesso. Invece quando c’è lei sono con il freno a mano tirato” E poi ancora aggiunge: “Non è facile con tutte queste ragazze belle mantenere il freno a mano.” Ed infine si avvicina alla single Melania scherzando con strusciamenti e baci. Jenny esplode di rabbia: “Ogni giorno di più mi fa schifo, è uno schifo di persona mi fa vomitare… Sei uno schifo disumano. Te lo dico appena ti vedo schifoso bastardo.”

Temptation Island 2024, è rottura tra Jenny e Tony: lei si sfoga duramente: “Sei il nulla, mi hai messo in gabbia”

Dopo aver visto i video di Tony la reazione di Jenny non si fa attendere. La 26enne esplode di rabbia: “Ogni giorno di più mi fa schifo, è uno schifo di persona mi fa vomitare… Sei uno schifo disumano. Te lo dico appena ti vedo schifoso bastardo.” E poi ancora aggiunge parlando con le altre ragazze: “Quella in gabbia ero io e lui si è fatto la sua vita. Ora gli faccio vedere chi è Jenny, si pentirà amaramente di avermi conosciuta. Sei il nulla, io sono la co****a che si è fatta fregare.”

È tempo di nuovi falò, ed ovviamente per Jenny c’è un video. Tony decide di fare una sorpresa a Gaietta, Chiali e Maya. Per loro organizza un giro in limousine e brindisi prima di giungere in un bellissimo posto. A questo punto il dj fa un gioco musicale ed a vincere una cena romantica con Tony di Temptation Island 2024 è la single Chiali. Jenny è sempre più delusa nei confronti di Tony e si lascia andare ad una reazione veemente: “Usa il cervello c****one, io sono due mesi che sono a casa e non esco, mai a dire usciamo, andiamo a cena. Non sai stare al mondo. Hai persona d’oro e vai appresso a loro. Tenetevelo…mi avesse fatto mezzo regalo. Dovevi stare a casa, sei venuto a fare una pessima figura. Cretino.” E subito dopo ha aggiunto di essere troppo bella, intelligente, piena di valori e competenze per stare per lui.

Tony di Temptation Island 2024 confessa: “Con Jenny il problema sono io”

Ha delle nuove consapevolezze Jenny ed ha deciso di mettersi al primo posto dopo questo viaggio a Temptation Island 2024. È tempo di falò per Tony ed ha un video della sua ragazza. Jenny è sempre più vicina al single Luigi, tra giochi e scherzi si lascia andare alle confidenze. “Sono contento che ha fatto il suo percorso e che si è aperta molto ma la scelta è sempre sua, perché se lei decide di rimanere mi deve accettare per come sono” confessa Tony e poi aggiunge: “La scelta la lascio sempre a lei. Io sono il problema e la mia ragazza lo sa che sono io il problema. Mi manca è dolcissima, certo volte penso ma chi c***o gliel’ha fatto fare stare con me.”