Si è concluso anche quest’anno Temptation Island 2024, il reality amoroso più seguito di Canale 5 e come al solito, non sono mancati i colpi di scena. A far impazzire il web è stata Vittoria, ormai ex fidanzata di Alex, che ha affrontato il falò reduce da un bacio un po’ troppo passionale con il tentatore Simone, cosa che ai social non è affatto sfuggita. I due, infatti, sembravano incredibilmente affiatati e impazienti di vivere senza le telecamere la loro storia d’amore – chi ha orecchie, intenda ndr – nata nel villaggio delle fidanzate.

Su X arrivano i meme più belli, “cioè questi due un altro po’ figliano ma il suo ragazzo Alex rimane impassibile?” scrive un utente dopo che è andato in onda il filmato di un abbraccio esageratamente stretto tra i due, completamente incuranti di quello che dall’altra parte avrebbe pensato il povero Alex nel pinnettu. Ad andare virale è una foto di entrambi, sdraiati su un lettino in giardino mentre si tengono stretti trattenendo un bacio. Bacio che poi è scoccato nel momento peggiore: poco prima che Vittoria incontrasse il fidanzato davanti a Filippo Bisciglia. Insomma, a nessuno è sfuggita la voglia del tentatore e di lei di conoscersi meglio fuori senza troppe…barriere.

Temptation Island 2024: Matteo e Siria i preferiti del pubblico

A commuovere tutti è stato invece Matteo nell’ultima puntata di Temptation Island 2024, fidanzato della bellissima Siria. I due avevano deciso di intraprendere questo percorso per via dell’incuranza di lui, che giocava continuamente alla play station e non la faceva mai sentire bella. Una storia che però ha avuto un lieto fine: Siria ha riconquistato la sua autostima – che non è più disposta a perdere – mentre Matteo ha compreso a pieno i suoi errori, capendo soprattutto il perché di questi ultimi. Ebbene, il web si è improvvisamente trasformato in una valle di lacrime dopo che Matteo si è seduto sul troncone davanti a Filippo Bisciglia, una scena tenerissima accompagnata da Renato Zero in sottofondo.

Che dire, un uomo che non ha paura di piangere e si commuove per la bellezza della sua fidanzata. Un “momento fotonico”, lo definiscono alcuni utenti, che scherzando scrivono: “Mannaggia a te Matteo, mi hai fatto piangere pure l’acqua del battesimo!”. Altri ci vanno più diretti: “Ho bisogno di un Matteo nella mia vita”. Probabilmente, l’emotività senza veli è ancora l’arma vincente, soprattutto per il pubblico di Temptation Island 2024, che giustamente, vuole vedere la passione, il drama e l’emozione vera dei concorrenti che si mettono in gioco. Come lui anche Raul, che dietro la faccia da duro ha mostrato un carattere sensibile scoppiando a piangere davanti ai fidanzati e a Filippo a fine falò. Insomma, è stato un Temptation Island 2024 ricco di dinamiche diverse, nelle quali molti si possono rispecchiare per capire i propri errori anche in coppia, ma soprattutto è stata un’edizione di lacrime, di empowerment femminile e di tanto machismo – finalmente – crollato.