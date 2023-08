Temptation Island, Daniele De Bosis e la tentatrice Benedetta stanno insieme?/ Il post social conferma ma…

Daniele e Benedetta ufficializzano la relazione dopo Temptation Island

Daniele De Bosis e la sua, ormai ex fidanzata Vittoria Egidi sono usciti separati da Temptation Island, dopo un falò a dir poco infuocato. Daniele aveva legato molto con la tentatrice Benedetta Pascali, con cui sembra sia iniziata una relazione. Dopo diversi rumor e segnalazioni sulla coppia, è arrivata la conferma.

L’ex tentatrice, alla luce di diverse domande sulla natura del rapporto con De Bosis, ha risposto pubblicando una foto insieme a lui: “Dove le parole non arrivano, la musica parla“. Queste parole non lasciano, dunque, molti dubbi e ufficializzano la relazione. D’altronde, Deianira Marzano aveva già reso nota una segnalazione che mostrava Daniele e Benedetta a cena fuori, intenti a scambiarsi teneri baci. Ma le sorprese non finiscono qui!

Daniele e Benedetta relazione montata ad hoc dopo Tempation Island?

A quanto pare, se da un lato la coppia ha ufficializzato la relazione dopo Temptation Island, dall’altro alcune indiscrezioni parlano di “finzione”. Deianira Marzano ha pubblicato la segnalazione di un utente, che dichiara di conoscere la tentatrice che starebbe insieme a Daniele solo per attirare l’attenzione dei media.

“Deia, questa Benedetta che si fa vedere spesso con Daniele la conosco benissimo. Innanzitutto lei si sente con un mio amico da tempo, hanno iniziato una mezza relazione. Lei ha detto a lui che con quel Daniele si fanno vedere in giro solo per hype così aumenta i follower. Per questo ti arrivano tante foto. Loro lo fanno apposta. Anzi, lei ha definito lui uno sgorbio“. Questa la segnalazione arrivata all’esperta di gossip che cambia radicalmente le carte in tavola. La coppia è reale o solo “televisiva”? Al momento non ci sono repliche da parte dei diretti interessati, si attendono maggiori aggiornamenti nelle prossime ore.

