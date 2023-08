Temptation Island, Gabriela Chieffo contro Roberta/ “Mi lancia frecciate? Tattiche per avere visibilità”

Gabriela Chieffo risponde a Roberta: “Non mi abbasso a queste stupidaggini”

Temptation Island è finito già da alcune settimane, ma le dinamiche tra i protagonisti continuano anche al di fuori delle telecamere. Frecciate, commenti e provocazioni stanno tenendo ancora il pubblico incollato allo schermo, curioso di saperne di più. A proposito di questo sembra che la ex tentatrice Roberta De Grazia, durante una diretta con le sue colleghe, abbia preso in giro Gabriela Chieffo, fidanzata di Giuseppe Ferrara.

La Chieffa ha deciso di commentare le frecciatine della tentatrice con un messaggio social: “Buongiorno. Ci tenevo a dire che mi sono arrivati tantissimi messaggi dove mi dicevano che Roberta ossia ‘Candy Candy’ ieri faceva una diretta con altre tentatrici del villaggio dove parlavano di Giuseppe e ‘prendevano in giro me’. Io non ho visto la diretta quindi non so nulla per certo. Ma ci tenevo a dire che se così fosse stato siamo tutti adulti e vaccinati ed io a queste stupidaggini non mi ci abbasso. Se aspettate una risposta da me a meno che non leggo il mio nome io non risponderò mai, non darò mai visibilità a chi sta in cerca solo di questo.”

Gabriela Chieffo replica a Roberta: “Tattiche per fare un po’ di gossip”

La fidanzata di Giuseppe continua la replica alla tentatrice Roberta, con maturità e pacatezza: “Se c’è qualche problema il mio Instagram è questo, non ho bloccato nessuno” afferma Gabriela Chieffo.

Poi conclude: “Per quanto riguarda TikTok, anche lì mi arrivano migliaia di messaggi e commenti dove dicono sempre che lei mi butti ‘frecciatine’, vi ripeto io ho 20 anni, per me queste sono tutte tattiche per arrivare ad una mia risposta e fare un po’ di gossip. Quindi ripeto, finché non leggerò il mio nome non credo che mi abbasserò mai a questi livelli. In tutto ciò io sto BENISSIMO con Giuseppe mi dispiace per chi ci è rimasto male. Detto questo non ne parlerò più! Un bacino a tutti“.

