Temptation Island, Mirko e Greta in crisi?/ Avvistato a Milano insieme a Perla, la reazione della tentatrice

Mirko e Greta in crisi per colpa di Perla: ecco cosa è accaduto

Mirko e Greta starebbero vivendo un momento di crisi, in seguito all’incontro di lui con Perla. Ma cosa è successo esattamente? In questi giorni, a Milano, si sta tenendo la settimana della moda in cui i due ex fidanzati si sono casualmente incontrati.

Perla ha poi pubblicato alcuni video dove compare anche l’ex Mirko e i fan hanno segnalato il tutto a Greta. L’ex tentatrice si lascia andare a un duro sfogo sui social: “Mi state mandando un sacco di messaggi in merito alle persone presenti alla sfilata di ieri sera scrivendomi che è stato fatto appositamente per hype, non lo so e neanche mi interessa. Vi avevo chiesto esplicitamente di non essere più associata a queste cose, sono fatti loro. Io mi dissocio da tutto ciò, sicuramente non ho voluto crearlo io l’episodio di ieri perché non ero presente in quanto in buona fede sono andata allo stadio con mia nonna. Ora prendo la giornata un po’ per me. Ne ho bisogno.”

Lo sfogo di Greta dopo il video di Mirko con Perla: le sue parole

Nonostante volesse un po’ di tempo per se stessa, Greta è poi tornata sulla questione del video in cui il suo fidanzato Mirko, compare con la sua ex Perla. L’ex tentatrice continua il suo sfogo: “Ci tengo a precisare l’ultima cosa, per me non c’è nessun problema che due ex sono nello stesso posto, anzi sono io la prima e ve l’ho sempre detto. “

E ancora: “Il problema che mi state sottolineando voi sono i video che pensate sono fatti palesemente per hype includendo anche me in questo, quando vi ho chiesto già qualche giorno fa di non mettermi più in mezzo nelle loro cose e ripeto che io non ero presente quindi non sapevo neanche dell’esistenza di questi video in quanto non sono stati fatti da me e neanche sapevo.” Successivamente la coppia ha iniziato a mandarsi quelle che sembrano frecciate. Lei mette una foto con il suo cagnolino e scrive: “L’unico amore della mia vita”. Lui invece ha condiviso una citazione: “Chi non vede la sostanza si merita l’apparenza”. La coppia sta per lasciarsi?

