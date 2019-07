Temptation Island Russia, rissa tra tentatori/ Video: calci e pugni davanti…

Temptation Island è sicuramente il programma televisivo più visto e seguito durante l’estate. Il programma che, in Italia, è condotto da Filippo Bisciglia e che, ogni settimana, incolla davanti ai teleschermi una media di 3,5 milioni di telespettatori, continua a ricevere anche molte critiche. In molti, infatti, lo considerano trash per ciò che accade tra le coppie e i tentatori a cui è affidato il compito di mettere in crisi le storie d’amore, ma ciò che accade nelle altre versioni è sicuramente peggio. Nella versione russa di Temptation Island, infatti, è andata in scena una mega rissa tra tentatori. I due single del villaggio non solo si sono detti qualsiasi cosa, ma non si sono risparmiati scambiandosi calci e pugni. Una scena che sta facendo discutere e il cui video è stato pubblicato dalla pagina Facebook “Errare umano est”.

TEMPTATION ISLAND, IN RUSSIA MEGA RISSE E TRADIMENTI IN TV

Il video della mega rissa tra i tentatori di Temptation Island Russia non è il primo che sta facendo il giro del web scatenando la reazione degli utenti. Lo scorso aprile, infatti, era stato pubblicato un altro video della versione russa del programma dell’amore in cui una fidanzata, dopo aver scoperto il tradimento del fidanzato, aveva avuto una dura reazione picchiando non solo il compagno, ma anche la tentatrice, rea di essere riuscita a conquistare il fidanzato. L’episodio che ha poi fatto il giro del web era avvenuto sotto gli occhi increduli del conduttore e degli altri protagonisti del programma. A distanza di pochi mesi, dunque, Temptation Island Russia torna a far parlare di sè, non certo per le dichiarazioni d’amore delle coppie protagoniste.





